QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - EZO Systems , fondée en 2022, annonce le lancement officiel de ses opérations canadiennes et de son OTC Desk de cryptomonnaie , marquant une étape importante vers la création d'une plateforme technologique financière fiable, conforme et innovante pour les particuliers et les entreprises à travers le Canada.

EZO a obtenu les autorisations réglementaires nécessaires au Canada, notamment son enregistrement auprès du CANAFE et sa licence de Revenu Québec à titre d'Entreprise de services monétaires (ESM), ainsi qu'un enregistrement auprès de la Banque du Canada comme fournisseur de services de paiement (FSP) en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD).

EZO a également été mise en avant dans le Startup Dealbook 2025 d'Investissement Québec comme l'une des entreprises de technologies financières les plus innovantes issues de la province de Québec.

Traction

EZO entre dans sa phase de lancement public avec une envergure déjà bien établie. Au cours d'une période de pré-lancement de six mois, l'entreprise a traité plus de 40 millions de dollars canadiens en volume de transactions, généré plus de 600 000 $ en revenus en plus d'avoir déjà levé 3 millions de dollars en financement.

La demande provenait de traders à haut volume, d'entreprises assemblant des trésoreries en cryptomonnaies et de sociétés envoyant ou recevant des paiements en actifs numériques à travers le Canada. Ces clients se sont tournés vers EZO pour son service d'accompagnement humain haut de gamme, son exécution fiable, sa tarification transparente et ses règlements prévisibles.

Les nouveaux venus dans l'univers des cryptomonnaies ont également trouvé en EZO un point d'entrée de confiance : l'approche humaine de l'équipe les a aidés à détenir leurs actifs en stockage à froid et à commencer à bâtir leurs investissements en toute confiance.

Une utilisation répétée constante, des comptes en croissance et une forte rétention témoignent tous d'une adéquation produit-marché solide, alors qu'EZO élargit progressivement l'accès à ses services.

Autorisations réglementaires

Le Canada possède certaines des normes les plus rigoureuses en matière de services financiers, et EZO les a pleinement adoptées. L'entreprise opère selon les standards les plus élevés de conformité et de prévention de la fraude, respectant la réglementation canadienne à tous les niveaux et utilisant les technologies de conformité les plus avancées du marché.

Communauté et écosystème

EZO fait partie de la Station Fintech à Montréal et de Fintech Cadence, plaçant l'entreprise au cœur de l'écosystème fintech canadien.

En 2025, Charles-André Bergeron, PDG, est monté sur scène lors de grandes conférences de l'industrie, notamment le Payments Canada Summit , Consensus, le Forum FinTech, Blockchain Futurist, ETH Denver et le Canadian Fintech Summit. Il y a abordé le développement d'une fintech mondiale conforme, l'avenir des infrastructures de stablecoins, la création de partenariats solides entre banques et fintechs, et la mise en œuvre de technologies québécoises à portée mondiale, avec un objectif clair : faire progresser l'inclusion financière.

Prochaines étapes

Au Canada, EZO élargira son offre au-delà de son OTC Desk avec le lancement d'une application libre-service tôt en 2026. L'application offrira une expérience intuitive pour les utilisateurs particuliers et entreprises, reflétant le même souci de transparence, de confiance et de conformité qui définit son OTC Desk.

« Le lancement d'aujourd'hui est une question de confiance, de clarté et d'accès. Le Canada mérite une plateforme qui fonctionne selon les standards institutionnels tout en restant simple pour les clients. Nous avons conçu EZO pour éliminer les frictions et rendre la finance moderne fluide », a déclaré Charles-André Bergeron, co-fondateur et PDG d'EZO. « Avec nos licences en place et une forte demande initiale, nous sommes prêts à croître de manière responsable et à concrétiser une vision produit centrée sur le client. »

À propos d'EZO

EZO Systems (9467-4116 Québec Inc.), opérant sous les marques EZO et EZO.APP, est une entreprise canadienne de technologie financière basée au Québec, dont la mission est de faire de l'accessibilité financière un droit universel.

Notre vision est simple : partout, à tout moment, deux clics suffiront pour effectuer toute transaction financière dans une seule application. EZO construit un réseau financier international qui relie les flux de paiements locaux, continentaux et mondiaux, propulsé par des partenariats bancaires, l'innovation fintech, la technologie blockchain et des infrastructures modernes.

