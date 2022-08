La marque d'articles de lunetterie vendus directement au consommateur fait la promotion de ressources et d'éducation en matière de soins de la vue.

LOS ANGELES, 2 août 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie de prescription, attire l'attention sur l'importance de la santé oculaire en août, à l'occasion du Mois national de l'examen de la vue, qui met en lumière les meilleures pratiques à adopter pour une vision claire et saine. Eyebuydirect accorde une grande importance à la santé des yeux et, en sensibilisant les consommateurs aux effets de la fatigue oculaire et des méfaits du soleil, espère réduire les risques de maux de tête chroniques, de vision double, de vision floue et de fatigue des yeux.

EyeBuyDirect

Une recherche publiée récemment par la marque de vente directement au consommateur a révélé le sentiment actuel des consommateurs américains à l'égard des soins oculaires. L'étude a montré que près d'un consommateur sur dix pense qu'il pourrait avoir besoin de lunettes mais n'a pas consulté d'optométriste, et que plus de 10 % des gens qui savent qu'ils doivent en consulter un n'en ont pas.

Pour contribuer à lutter contre l'apathie en matière de santé oculaire, Eyebuydirect aide ses clients à trouver un optométriste à l'aide de son localisateur , un répertoire national de professionnels des soins de la vue facilement consultable. La marque propose actuellement un événement de vente Une achetée, une offerte, afin que les clients puissent acheter une paire et en choisir une deuxième pour eux-mêmes, ou offrir à leurs amis et à leur famille le cadeau de la santé oculaire cet été.

« L'importance des soins de la vue est tellement cruciale et trop souvent négligée dans la routine de santé régulière des consommateurs américains. Parfois, la solution la plus simple aux maux de tête récurrents, à la fatigue et à la confusion consiste à vous assurer que votre prescription est à jour, a déclaré Jim Merk, directeur de marque chez Eyebuydirect. En ce qui concerne les lunettes, nous nous soucions non seulement de la personnalisation et de l'abordabilité, mais aussi de la santé des yeux qui se trouvent derrière, afin de veiller à ce que nos clients se montrent sous leur meilleur jour chaque jour. »

Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Eyebuydirect est le meilleur endroit pour acheter des lunettes en ligne. L'objectif de l'entreprise est de rendre les soins de la vue de qualité accessibles à tous. Fondée en 2006, Eyebuydirect réinvente le monde de la lunetterie en facilitant l'achat de lunettes et de lunettes de soleil de qualité. Avec plus de 3 000 montures élégantes et abordables, Eyebuydirect est responsable de l'ensemble du processus, de la conception à la fabrication artisanale des montures en passant par la fabrication de lunettes. Elle offre des nouveautés pratiques comme la livraison en deux jours et la fonction d'essai virtuelle, qui permet aux clients de trouver le style de lunettes parfait pour leur visage. Chaque commande permet d'offrir une paire de lunettes à des personnes des collectivités les plus mal desservies dans le monde par l'entremise de notre programme Une paire achetée, un don de paire.

Pour en savoir plus, visitez le site www.eyebuydirect.com et trouvez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

SOURCE EyeBuyDirect

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]