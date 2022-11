Eyebuydirect rappelle que vous pouvez utiliser les dollars de vos comptes CDF et CGS pour faire l'achat de ses lunettes

La marque d'articles de lunetterie vendus directement au consommateur fait la promotion de la santé oculaire et de soins de la vue à l'approche de 2023

LOS ANGELES, 10 novembre 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, invite les consommateurs à tirer le meilleur parti du solde restant de leur compte de dépenses flexibles (CDF) et de leur compte gestion-santé (CGS) pour leurs lunettes, avant la date limite du 31 décembre 2022. De plus, comme les lunettes de lecture aident à corriger la vision, vous pouvez aussi utiliser les cotisations à vos comptes CDF et CGS pour en faire l'achat, même sans prescription de votre spécialiste.

Contrairement aux autres frais médicaux couverts par les comptes CDF et CGS, le domaine des soins de la vue est idéal pour faire des provisions sans se soucier de dépenses supplémentaires. Que vous ayez besoin d'une paire de lunettes supplémentaire à laisser au bureau ou d'une nouvelle paire de lunettes de soleil sur ordonnance à garder dans votre voiture, vous pouvez compter sur ces fonds avec un peu d'aide d'Eyebuydirect. Les dollars de vos comptes CDF et CGS peuvent également être utilisés pour faire l'achat de lunettes avec filtre anti-lumière bleue de la marque.

Les lunettes de soleil en vente libre sont les seuls produits qui ne peuvent être achetés au moyen des dollars de vos comptes CDF et CGS.

Utilisez la carte de débit de votre compte CDF ou CGS pour faire l'achat de tout produit admissible sur le site Web d'Eyebuydirect. Si vous n'avez pas de carte de débit, il vous suffit d'imprimer le reçu et de le faire parvenir à votre fournisseur, de même que tout autre document requis.

Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour découvrir ses collections, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/. .

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 styles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet à www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

