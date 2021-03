Un nouveau service pour aider les clients d'EY à créer une valeur à long terme pour leurs gens et leurs clients

TORONTO, le 25 mars 2021 /CNW/ - EY Canada est heureuse d'annoncer le lancement de TaxChat d'EY, un service numérique de préparation des déclarations de revenus des particuliers qui met les utilisateurs en contact avec des professionnels de la fiscalité chevronnés d'EY au moyen d'une plateforme conviviale en ligne.

« La COVID-19 a augmenté le stress financier des Canadiens d'un océan à l'autre. TaxChat d'EY est un service sécuritaire et facile d'utilisation qui permet de s'y retrouver dans le contexte fiscal de plus en plus complexe, le tout dans le confort de son foyer », déclare Albert Anelli, associé directeur, Fiscalité, EY Canada. « La main-d'œuvre d'aujourd'hui n'a jamais été aussi informée, flexible et tournée vers le numérique. Cet outil vise en fait à offrir une solution de préparation des déclarations de revenus qui apporte la valeur à long terme que les Canadiens méritent. »

Le service TaxChat d'EY est mis à la disposition des organisations pour les aider à favoriser le bien-être financier de leurs gens et à améliorer leurs relations existantes avec leurs clients. Les entreprises peuvent intégrer TaxChat d'EY à leur gamme de services existante, en tant que service à valeur ajoutée payé en totalité ou en partie par l'entreprise.

Il est facile d'accéder à TaxChat d'EY au moyen d'un cellulaire ou d'un ordinateur. Après avoir créé leur profil, les contribuables répondent à quelques questions sur leur situation fiscale, tandis que les professionnels de la fiscalité de confiance d'EY s'occupent de préparer et de produire la déclaration.

Pour célébrer la première année d'existence de TaxChat d'EY, EY Canada offre le service comme avantage social à ses gens.

« Offrir le service TaxChat d'EY à nos gens est une autre façon pour nous de favoriser leur bien-être personnel en cette période difficile, affirme M. Anelli. Nous sommes heureux de proposer une solution unique pour la préparation des déclarations de revenus et de faire évoluer ce qui a déjà été un processus ardu et compliqué pour tant de personnes. »

Pour en apprendre davantage, visitez la page www.ey.com/ca/fr-taxchat .

