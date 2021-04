Un écosystème de compétences et de capacités à l'appui des initiatives de transformation des entreprises et d'innovation

Centre mis en place pour aider les sociétés minières à se positionner en vue de leur croissance à court, à moyen et à long terme

Approche axée sur les entreprises et reposant sur la technologie qui s'articule autour de la réalisation de la transition énergétique

Theo Yameogo , nouveau leader du secteur des mines et métaux d'EY pour les Amériques, sera à la tête du centre

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW/ - EY Canada est fière d'annoncer l'ouverture d'un centre d'excellence du secteur des mines et métaux dans la région des Amériques. Grâce à ce centre, les sociétés nord-américaines et sud-américaines du secteur des mines et métaux auront accès à des services de pointe et à des solutions novatrices qui répondent à leurs besoins actuels et futurs les plus pressants.

« Les investissements post-COVID-19 dans l'infrastructure, conjugués à la demande visant à soutenir la transition énergétique, généreront une croissance considérable dans le secteur des mines et métaux au cours des trois à cinq prochaines années, déclare Theo Yameogo, leader du secteur des mines et métaux d'EY des Amériques. Les entreprises devront opérer un virage important pour tirer parti des possibilités et nous voulons être en mesure de les épauler alors qu'elles s'engagent dans cette nouvelle voie. Le centre d'excellence favorisera la collaboration interfonctionnelle avec nos collègues des Amériques, ce qui nous permettra d'arrimer nos compétences techniques et notre connaissance des affaires aux technologies émergentes et de nous rallier à une vision unifiée pour aider les entreprises à dégager une croissance importante à long terme. »

Propulsée par le centre wavespace d'EY, l'approche intégrée et axée sur les entreprises et la technologie du centre d'excellence contribuera à la réalisation des objectifs de croissance des entreprises du secteur des mines et métaux en mettant l'accent sur les quatre aspects fondamentaux suivants :

Expertise technique : tabler sur des connaissances poussées et sur la maîtrise de ce contexte d'affaires sans précédent, dont les réserves et les ressources, la planification minière et la gestion des résidus.

tabler sur des connaissances poussées et sur la maîtrise de ce contexte d'affaires sans précédent, dont les réserves et les ressources, la planification minière et la gestion des résidus. Transformation numérique : faire le lien entre les investissements et la réalisation de la valeur à l'aide de feuilles de route stratégiques, d'une hiérarchisation des initiatives et d'une exécution rigoureuse.

faire le lien entre les investissements et la réalisation de la valeur à l'aide de feuilles de route stratégiques, d'une hiérarchisation des initiatives et d'une exécution rigoureuse. Gestion de l'exploitation : rehausser l'efficacité et la productivité sur le plan de l'exploitation au moyen de diagnostics axés sur les données, du rayonnement de la culture et d'une planification et une exécution intégrées.

rehausser l'efficacité et la productivité sur le plan de l'exploitation au moyen de diagnostics axés sur les données, du rayonnement de la culture et d'une planification et une exécution intégrées. Décarbonisation et ESG : favoriser l'adoption de l'analyse de l'empreinte carbone, l'optimisation accrue de l'énergie et l'amélioration des protocoles de santé et de sécurité.

« Le secteur des mines et métaux fait partie intégrante du tissu économique du Canada et devrait concourir largement, au fil du temps, à la relance de l'emploi et de l'économie, affirme Jad Shimaly, président et chef de la direction d'EY Canada. Nous sommes ravis de constater que, grâce à notre centre d'excellence, nous pourrons non seulement participer au processus de transition énergétique du Canada, mais aussi appuyer les entreprises du secteur des mines et métaux à l'affût de solutions novatrices et durables qui créent une valeur à long terme pour les parties prenantes. »

Le premier centre d'excellence du secteur des mines et métaux des Amériques sera situé au Canada, et un deuxième sera établi en Amérique latine plus tard cette année.

Pour obtenir des points de vue éclairés et des précisions sur la façon dont nous aiguillons nos clients en vue de la création d'une valeur à long terme, veuillez consulter la page www.ey.com/fr_ca/mining-metals.

