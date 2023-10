Innovation québécoise pour la séquestration du carbone

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Exterra Solutions Carbone (Exterra), une entreprise d'avant-garde en matière de technologie de stockage durable du carbone, a clôturé sa deuxième ronde de financement de 2,1 M$ CAN plus tôt cet été et s'apprête à lancer sa prochaine ronde de financement. Fondée en 2021, Exterra est la première entreprise au monde à réaliser et à monétiser la séquestration rapide et durable du carbone grâce à sa technologie valorisant les résidus miniers.

Enregistrant une croissance rapide, Exterra utilise ce financement pour accélérer le passage de la preuve de concept au projet pilote et à la démonstration de sa technologie. Dans cette dynamique d'expansion, l'entreprise québécoise vise non seulement à étoffer son équipe, mais aussi à établir des partenariats stratégiques avec les grands émetteurs du Québec. À court terme, l'objectif d'Exterra est de construire le premier centre de stockage permanent du carbone et d'économie circulaire du Québec.

La participation d'Investissement Québec et de Propulia Capital marque les premiers investissements institutionnels de l'entreprise. Un groupe d'anges investisseurs spécialisés dans les technologies propres et l'industrie minière a également participé à la ronde. Depuis sa fondation, Exterra a recueilli un total de 4,1 M$ CAN pour mettre à l'échelle sa solution novatrice, incluant une subvention de plus de 1,2 M$ CAN du Programme Innovation, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec.

Un joueur clé dans la transition énergétique

Exterra lutte directement contre le changement climatique en réduisant le CO 2 dans l'air en le stockant rapidement de manière sécuritaire et irréversible sous forme de carbonate. De plus, son procédé exclusif permet d'extraire des minéraux critiques et stratégiques, tel que le nickel, en plus de générer des crédits carbone de première classe pour les émetteurs industriels et les entreprises de capture directe.

Pour la suite, Exterra débute la validation du potentiel de son procédé à l'échelle de 100 tCO 2 par an en 2024, avec pour objectif d'atteindre 1 000 tCO 2 par an d'ici 2025. À sa pleine capacité, la première usine d'Exterra pourra stocker plus de 500 000 tCO 2 par an, l'équivalent de la plantation de plus de 25 millions d'arbres ou du retrait de 100 000 véhicules à essence de la route chaque année.

« Face à la crise climatique, il est impératif que nous innovions à un rythme percutant pour avoir un impact. Chez Exterra, nous sommes en voie de développer une solution prouvée de stockage du carbone et nous sommes déterminés à positionner le Québec comme un phare d'innovation et de décarbonation mondial grâce à la commercialisation de notre technologie de pointe exclusive. Nous sommes fiers d'être des pionniers dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi soucieux de réhabiliter les sites miniers en donnant une seconde vie aux résidus via la séquestration du CO 2 . », indique Olivier Dufresne, président-directeur général et cofondateur d'Exterra.

« Exterra Solutions Carbone participera à notre lutte contre les gaz à effet de serre au bénéfice de l'économie québécoise. L'approche circulaire de sa technologie est innovante. Elle permet de produire des minéraux stratégiques et essentiels dans une perspective de développement durable, un avantage pour le Québec », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La technologie révolutionnaire d'Exterra a le potentiel de résoudre deux importants obstacles à la lutte contre les changements climatiques : l'extraction de minéraux stratégiques et le stockage sécuritaire et durable du CO 2 . Cet investissement reflète notre conviction qu'il est nécessaire de rallier et de parrainer des solutions innovantes et les leaders qui les soutiennent. Ces actions permettront à notre économie et à notre société de prospérer sur une planète dont les ressources sont limitées. Nous sommes ravis de continuer à soutenir l'excellente équipe d'Exterra afin de propulser son impact positif », ajoute Geneviève Biron, fondatrice et présidente de Propulia Capital.

À propos d'Exterra Solutions Carbone

Exterra Carbon Solutions est une entreprise leader en technologies de stockage du carbone, basée au Québec, Canada. L'entreprise se spécialise dans la minéralisation du carbone accélérée à l'aide de résidus minéraux et offre des solutions clés en main aux émetteurs industriels ou aux entreprises de capture directe du carbone pour le stockage sécuritaire, permanent et vérifiable de leur CO 2 . Pour plus d'information, visitez le exterracarbon.com.

