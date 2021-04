MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a donné le feu vert au projet de l'interconnexion des Appalaches-Maine. Cette autorisation conclut un processus d'évaluation environnementale qui s'est étendu sur 20 mois ainsi qu'un travail de collaboration soutenu entre Hydro-Québec et les collectivités concernées. La ligne d'interconnexion sera raccordée à la ligne de transport New England Clean Energy Connect (NECEC), dont la construction a débuté en février dans l'État du Maine.

« Une étape importante est franchie aujourd'hui dans ce projet qui aura un impact considérable dans la lutte contre les changements climatiques et qui générera des retombées économiques chez nous et chez nos voisins au sud de la frontière », souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Ce projet a fait l'objet de la procédure provinciale d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, qui comprend un examen par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Dans son rapport rendu public le 4 décembre 2020, le BAPE a conclu que le tracé de la ligne projetée est acceptable sur le plan de l'environnement naturel et humain, étant donné les efforts d'optimisation consentis par Hydro-Québec et les mesures d'atténuation proposées. Le BAPE a également déterminé que l'énergie acheminée via l'interconnexion contribuera à la décarbonation des économies des États du Maine et du Massachusetts. Le projet a par ailleurs obtenu l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en décembre 2020, et celle de la Régie de l'énergie du Québec, en juillet dernier.

Régie de l'énergie du Canada

Étant donné qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un projet transfrontalier, la ligne d'interconnexion est également soumise à une évaluation de la Commission de la Régie de l'énergie du Canada (REC). L'autorisation de la REC est la dernière à obtenir avant le lancement des travaux de construction. Selon le calendrier procédural de celle-ci, la décision est attendue au printemps 2021.

Les travaux pourraient commencer ensuite, en vue d'une mise en service des installations en 2023.

Voici les grandes lignes du projet des Appalaches-Maine/New England Clean Energy Connect :

À terme, la nouvelle interconnexion augmentera la capacité d'échange entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre de 1 200 mégawatts (MW). Elle permettra d'approvisionner le Massachusetts avec 9,45 térawattheures (TWh) d'hydroélectricité propre du Québec chaque année sur une durée de 20 ans. De plus, grâce à une entente conclue avec le Maine l'été dernier, cet État bénéficiera d'un approvisionnement de 0,5 TWh par année pendant 20 ans.

. Selon le tracé retenu au Québec, la ligne s'étendra sur 103 km entre le poste des Appalaches, situé à Saint-Adrien -d' Irlande près de Thetford Mines , et un point de raccordement situé dans la municipalité de Frontenac en Estrie, à la frontière entre le Québec et le Maine . La longueur du tracé au Maine est de 233 km.

