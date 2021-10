Conçu sur mesure par la division de la climatisation commerciale de Haier, le système intègre un certain nombre de technologies de pointe, notamment celle des compresseurs centrifuges à palier magnétique et celle des connexions multiples au moyen d'un concentrateur pour IdO. Le système de climatisation de Haier présente des fonctionnalités tels l'autoconnectivité, l'économiseur d'énergie et la gestion autonomes, avec différentes solutions adaptées aux espaces individuels du pavillon. Il prend en charge l'ensemble des environnements tout en réduisant la consommation d'énergie, au profit d'une sensation de confort et de fraîcheur pour les visiteurs des lieux.