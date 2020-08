MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce qu'elle retire dès maintenant les frais pour les appels à destination du Liban faits à partir du Canada, et ce, jusqu'au 23 août 2020. Cette initiative a pour objectif de permettre aux clients de Vidéotron qui ont de la famille ou des proches au pays de communiquer avec ceux-ci sans se soucier des tarifs internationaux habituels.

Cette mesure est automatiquement ajoutée aux comptes clients et s'applique à la téléphonie résidentielle, affaires et mobile. Il n'est pas nécessaire de communiquer avec Vidéotron avant d'effectuer un appel vers le Liban.

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile.

