Explorez la côte est grâce aux vols de Porter à Stephenville

Les vols comportent également des correspondances avec Ottawa et l'aéroport Billy Bishop de Toronto sur le même avion. D'autres destinations du réseau de Porter sont accessibles à partir de ces endroits.

Il est actuellement possible de réserver des vols sur le site Web de Porter ou par le biais d'agences de voyages. Vous pouvez consulter l'horaire complet à www.flyporter.com.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

