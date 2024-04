Avec ce nouveau vol Avianca, les Canadiens ont désormais l'opportunité de découvrir le pays sud-américain de première main, en commençant leur voyage dans la capitale de Bogotá.

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - La Colombie connaît un moment historique dans son industrie touristique, il n'est donc pas étonnant que les Canadiens soient attirés pour explorer le climat tropical toute l'année de ce pays, ainsi que sa culture, sa gastronomie et son immense richesse naturelle.

Avec le vol inaugural d'aujourd'hui, Avianca AV201, la compagnie aérienne atteint sa deuxième destination au Canada, offrant quatre vols hebdomadaires sur des avions Airbus A320, pouvant accueillir 180 passagers chacun. Cette expansion reflète l'intérêt croissant pour les voyages entre les deux pays. "Grâce au travail conjoint avec les aéroports et les autorités, notre premier vol décolle sur la route Montréal-Bogotá, une opportunité incroyable de continuer à promouvoir le tourisme, les affaires et de nouvelles opportunités entre toute notre région et le Canada", a déclaré Ana María Copete, directrice du développement commercial chez Avianca.

Carmen Caballero, présidente de ProColombia, l'agence de promotion nationale, a célébré la connectivité aérienne florissante entre le Canada et la Colombie, et a déclaré que "ce nouveau vol Avianca permet à plus de voyageurs d'explorer la magie des deux nations. Nous invitons les gens de Montréal à visiter la Colombie et à voir pourquoi notre pays est une destination tendance avec une beauté sans pareille et des expériences de voyage significatives pour tous".

De même, ADM Aéroports de Montréal se réjouit de ce nouveau vol direct vers Bogotá depuis Montréal et accueille Avianca dans la famille grandissante de YUL. "Cette route offre à nos passagers des options supplémentaires pour un accès direct à la capitale de la Colombie. C'est également une nouvelle porte d'entrée vers l'Amérique du Sud et centrale et c'est une excellente nouvelle pour la communauté latino du Québec", a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général de ADM.

Bogotá vous appelle

La capitale de la Colombie reste le cœur des montagnes des Andes en raison de sa diversité et de sa fusion culturelle.

Pour les Canadiens désireux de découvrir la Colombie, Bogotá ouvre la porte à un monde de merveilles naturelles et de villages. De l'impressionnante cathédrale de sel de Zipaquirá à l'attrait mystique du lac de Guatavita, chaque destination promet une aventure inoubliable.

Pour plus d'informations, veuillez visiter Colombia.travel.

SOURCE ProColombia

Renseignements: CONTACT : CATALINA SÁNCHEZ, [email protected]