Explore Québec - Circuits branchés - De premiers circuits touristiques électriques forfaitisés au Québec

GATINEAU, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer les premiers forfaits pilotes Explore Québec - Circuits branchés, qui permettront aux visiteurs de découvrir différentes régions du Québec en véhicule électrique. Pour cette phase de lancement, sept forfaits sont disponibles dès maintenant et procurent des bornes de recharge tout au long des parcours.

Ces forfaits s'inscrivent dans le Plan d'action en tourisme responsable et durable du ministère du Tourisme, lancé en février dernier. Un des axes de ce plan est le soutien à la mobilité durable en repensant les modes de déplacement touristique.

Explore Québec - Circuits branchés est une extension du programme Explore Québec sur la route. Les rabais accordés grâce aux forfaits de ce programme, soit un minimum de 25 % sur le prix d'achat courant, sont applicable aux circuits touristiques électriques proposés. Les forfaits peuvent être adaptés aux besoins des voyageurs.

Citations :

« Lors du lancement du Plan d'action en tourisme responsable et durable, en février dernier, j'avais exprimé ma volonté de présenter dès cet été des circuits touristiques électriques aux Québécois. La réalisation aujourd'hui de cet engagement démontre que nous avons les ressources et la créativité nécessaires au Québec pour nous positionner parmi les chefs de file mondiaux de la création de boucles touristiques électriques. Ce sont des options idéales pour les voyageurs qui souhaitent parcourir le Québec en diminuant leur empreinte carbone. Ce virage vers un tourisme responsable et durable est essentiel pour assurer la compétitivité de notre destination sur l'échiquier mondial. Je souhaite que cette première mouture de forfaits touristiques électriques incite les promoteurs et nos entreprises touristiques à poursuivre leurs démarches et leurs collaborations afin de proposer d'autres forfaits à faible empreinte carbone. Voilà une autre belle occasion pour le Québec de se démarquer à l'international avec des expériences touristiques plus vertes, plus humaines et toujours plus tournées vers les collectivités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« En tant que ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, je me réjouis de cette initiative d'ajout de destinations touristiques à la portée des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cette facilité d'accès à des bornes de recharge fera connaître davantage la mobilité durable à la population québécoise et l'incitera à opter pour des déplacements soucieux de notre environnement. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux du lancement de ces premiers circuits touristiques électriques et je souhaite que ce ne soit que le début d'une longue lignée. J'espère qu'ils encourageront les Québécois à adopter des comportements écoresponsables pour réduire les émissions de GES. »

Benoît Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'électrification des transports et la mobilité durable sont des priorités pour notre gouvernement. Cette initiative de ma collègue ministre du Tourisme, Caroline Proulx, démontre de façon probante qu'il est tout à fait possible d'allier tourisme et électromobilité au Québec, et je m'en réjouis. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les agences et forfaitistes du Québec sont fiers de participer à ce projet Explore Québec - Circuits branchés afin donner l'occasion de sillonner le Québec de façon responsable et durable, et ce, au profit des collectivités et entreprises qui ont décidé de prendre le virage vert et de réduire leur empreinte carbone. Ce n'est que le début d'une offre encore plus grande, à venir dans les prochains mois, axée sur un tourisme plus lent, privilégiant l'achat local et la rencontre authentique. »

Marilyne Désy, directrice générale, Agences réceptives et forfaitistes du Québec

« Offrir aux touristes québécois un hébergement touristique écoresponsable est possible, et l'annonce d'aujourd'hui le confirme. Depuis des années, nos hôteliers et propriétaires d'hébergements touristiques ont investi dans le développement durable de leurs établissements. L'extension du programme Explore Québec - Circuits branchés permettra aux Québécois de découvrir cette offre d'hébergement tourné vers l'avenir et les pratiques écoresponsables. L'annonce du gouvernement du Québec tombe au bon moment, les voyageurs ayant la tête aux préparatifs des vacances sur les routes de la province. Cet été, les "électromobilistes" pourront profiter de nos hôtels grâce à cette bonification d'Explore Québec. »

Xavier Gret, président-directeur général, Association hôtellerie Québec

Faits saillants :

Pour le déploiement de la première phase, sept forfaits pilotes ont été retenus dans les quatre régions suivantes :

Cantons-de-l'Est.



Montérégie.



Québec.



Outaouais.

D'autres forfaits dans d'autres régions pourront s'y ajouter.

Chaque forfait Explore Québec - Circuits branchés doit respecter les caractéristiques suivantes :

Comprendre au moins une nuitée et deux attraits.



Comprendre un minimum d'une borne de recharge de niveau 2 aux lieux d'hébergement proposés et des bornes de recharge de niveau 2 ou 3 sur les itinéraires, sur le lieu des attraits ou entre deux attraits.



Avoir la capacité de répondre à une forte demande.



Pouvoir référer le client à un locateur de voitures électriques.



Faire participer, dans la mesure du possible, des hébergements et attraits qui ont pris des initiatives, dans leurs installations ou leur offre, en matière de développement durable.

Les forfaits Explore Québec - Circuits branchés sont disponibles jusqu'au 30 septembre 2021. Ils pourraient être prolongés.

Le rabais passera à 35 % pour les voyages effectués après le 1 er septembre 2021.

septembre 2021. Agences réceptives et forfaitistes du Québec et l'Association Hôtellerie Québec ont été mandatées par le ministère du Tourisme afin de relever les circuits qui peuvent déjà être parcourus en véhicule électrique ou d'en développer de nouveaux.

Les forfaits touristiques électriques sont disponibles sur le site Explore Québec.

