MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - illuxi est fière de devenir le partenaire technologique de Ducore Expertise, la référence en matière d'expertise médicale indépendante au Québec. Il s'agit d'un virage numérique complet pour cette entreprise qui possède des bureaux à Montréal et à Québec.

Limitée par un système vieillissant, une gestion documentaire papier lourde et fastidieuse, Ducore Expertise cherchait une solution sécurisée, évolutive et conviviale pour la gestion quotidienne des demandes d'expertises et de suivis aux travailleurs en invalidité et en santé sécurité.

« Nous sommes très heureux d'avoir accompagné l'équipe de Ducore Expertise dans le développement d'une vitrine personnalisée et hautement sécurisée leur permettant d'automatiser leurs processus, notamment au niveau des allocations des ressources, de la gestion des calendriers, des rendez-vous et du service à la clientèle », exprime Marc-André Lanciault, VP Innovations et produits chez illuxi.

« L'équipe illuxi a rapidement cerné nos besoins et s'est avérée être un allié important dans le déploiement de ce virage numérique stratégique pour notre entreprise. Cette optimisation a littéralement changé nos opérations quotidiennes et nous as permis d'accélérer notre croissance », exprime Joël Lagacé, directeur des opérations et contrôle qualité chez Ducore Expertise.

« La solution déployée par illuxi a grandement contribué à notre stratégie de recrutement de personnel. Dans un marché de l'emploi aussi concurrentiel, tous les outils qui facilitent le quotidien des employés deviennent un atout important. Ce type de solution est également incontournable pour soutenir les besoins opérationnels d'une entreprise en très forte croissance comme la nôtre », explique Nicolas Pinto, président de Ducore Expertise.

La plateforme illuxi, qui se distingue par son niveau exceptionnel de personnalisation et d'adaptabilité de ses interfaces, permet aux entreprises de bénéficier d'un environnement virtuel qui leur est propre et sur lequel, au fil du temps et de leurs besoins, elles pourront moduler de nouvelles fonctionnalités, notamment la diffusion d'un événement virtuel ou l'hébergement de formations. Cette flexibilité en fait un outil collaboratif de prédilection pour les entreprises qui souhaitent numériser leurs opérations.

Pour obtenir des informations sur nos services de transformations numériques, vous pouvez consulter www.illuxi.com

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne au quotidien les professionnels et les organisations de toutes tailles à transformer leur présence virtuelle en véritable succès, via leur plateforme propriétaire développée à Montréal. Hébergement, commercialisation des contenus, système de gestion de l'apprentissage (LMS), formation en ligne, événements virtuels (EMS), transformation digitale et studio de tournage, illuxi propulse votre projet, suscite l'intérêt de vos auditoires et rehausse la valeur de votre marque. Experte du e-learning interactif et reconnue pour ses services centralisés et clé en main, illuxi agit comme un accélérateur et un catalyseur de la transformation numérique des organisations.

À propos de Ducore

Ducore Expertise (anciennement Groupe Santé DuCoRe) est une entreprise privée québécoise qui offre des expertises médicales indépendantes et des services de médecins conseil en entreprise. Sa clientèle inclut différents types d'organisations : compagnies d'assurance, firmes de services en santé et sécurité au travail, organismes gouvernementaux et employeurs privés. Le groupe mise sur l'expertise, l'agilité et les meilleures pratiques pour offrir une expérience client exceptionnelle, en s'appuyant sur les principes d'impartialité et d'intégrité. Ducore Expertise est présente partout au Québec et couvre une gamme très diversifiée de spécialités et de services complémentaires tels que les examens pré-emploi, des conférences médicales, des bilans préventifs et de la formation. L'entreprise se distingue par sa capacité à offrir les meilleures pratiques de l'industrie au bon endroit, au bon moment.

