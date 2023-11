MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'entreprise québécoise Aeromag, chef de file en dégivrage et en innovation environnementale est fière d'inaugurer sa toute nouvelle installation de recyclage de dégivrants située à l'aéroport international de Syracuse Hancock (SYR) aux États-Unis.

Aeromag et la Syracuse Regional Airport Authority (SRAA) ont d'ailleurs présenté officiellement aujourd'hui cette innovation québécoise en compagnie de nombreux invités et partenaires.

Ce processus appelé « concept RRR » qui signifie récupération, recyclage et réutilisation du dégivrant s'agit d'une approche et d'une technologie "à cycle complet" qui présente des avantages à la fois pour l'économie et l'environnement. Ce processus permet de réduire le coût des dégivrants et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement des compagnies aériennes et des aéroports, ainsi que de réduire la consommation d'eau et l'empreinte CO2.

Aeromag a investi plus de 19.4 millions de dollars américains dans le développement et l'installation du concept RRR et a bien l'intention d'exporter son savoir-faire, sa technologie et son engagement envers l'environnement à l'international.

« C'est un grand jour pour notre entreprise et pour l'ensemble de nos employés. Nous avons la chance de travailler avec des passionnés de l'aviation et des experts dans ce domaine qui poussent à nous dépasser. Cette installation deviendra la plus avancée de toute l'Amérique du Nord et jouera un rôle crucial dans la conservation des ressources, la réduction des déchets et la promotion de l'économie verte. Nous devons cette avancée technologique à notre équipe québécoise » affirme Gabriel Lépine, Vice-président exécutif, Opérations et Développement.

Le processus de recyclage a le potentiel de réduire de 3 à 6 millions de kilogrammes de CO2 par an, tout en économisant un potentiel de 20 à 25 millions de litres d'eau (5,5 à 7 millions de gallons) chaque année. Sur la base du volume moyen actuel des vols, l'aéroport SYR n'utilisera qu'environ 50 % de la capacité totale, ce qui signifie qu'Aeromag aura la possibilité d'étendre ses services aux aéroports voisins.

« L'ouverture de cette installation de recyclage de dégivrants - la première du genre aux États-Unis - nous réjouit au plus haut point. Ce projet montre que des efforts intentionnels en matière de développement durable peuvent porter leurs fruits, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour nos partenaires commerciaux dans l'écosystème aéroportuaire » a déclaré Jason Terreri, directeur exécutif de la SRAA.

Présente dans 17 aéroports au Canada, aux États-Unis et en Europe, Aeromag compte plus de 2000 employés et a à son actif plus de 500 000 aéronefs dégivrés. Incorporée en 1994, l'entreprise est entièrement dédiée et spécialisée dans le dégivrage d'aéronef, dans la gestion de centres de dégivrage et dans le recyclage de dégivrant usé en un produit certifié pour dégivrage d'aéronef. Son approche novatrice dans ces trois secteurs d'activités fait d'Aeromag un chef de file reconnu mondialement par les sociétés aériennes et les autorités aéroportuaires.

