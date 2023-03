Expérimentation de la restriction de la taille légale des bois pour la chasse au cerf de Virginie : le bilan des résultats rendu public

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la publication du bilan des principaux résultats de l'expérimentation d'une restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie, qui a été réalisée dans les zones de chasse 6 nord et 6 sud situées majoritairement en Estrie.

Ce projet avait pour principal objectif d'évaluer les impacts biologiques et socioéconomiques d'une telle restriction au Québec. Il visait à recueillir des données scientifiques afin de documenter les effets de cette pratique en vue d'éclairer les décisions futures en lien avec la gestion du cerf de Virginie.

Pour plus de renseignements sur le projet d'expérimentation et ses résultats, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter le bilan.

Dans les prochaines semaines, le Ministère sondera la clientèle concernée par la chasse au cerf de Virginie afin de connaître son appui à la RTLB une fois bien informée des conclusions du projet. À la suite de quoi, le Ministère consultera les communautés autochtones et les partenaires fauniques sur cette modalité.

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

