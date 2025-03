OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est déterminée à protéger les ressources végétales du Canada contre les organismes nuisibles qui menacent nos forêts et notre industrie forestière. Dans le cadre de cet engagement, elle a mis en place des mesures pour freiner la propagation de l'agrile du frêne et protéger ainsi l'économie canadienne en limitant sa progression vers les régions encore préservées.

À la suite de la détection de cet organisme nuisible hors de la zone réglementée durant la saison d'enquête de 2024, l'ACIA a élargi ces zones pour inclure deux municipalités régionales de comté au Québec et un comté en Ontario.

Prévenir la propagation d'espèces envahissantes, comme l'agrile du frêne, demeure la meilleure stratégie pour préserver nos forêts, nos plantes indigènes et nos entreprises du secteur forestier.

La zone réglementée comprend maintenant le district de Timiskaming, en Ontario, et les municipalités régionales de comté de Saguenay et de Charlevoix, au Québec.

Cela signifie qu'il est interdit de transporter des matériaux de frêne (comme les billes, les branches et les copeaux de bois) ainsi que tout type de bois de chauffage en dehors de la zone réglementée sans l'autorisation de l'ACIA. Si vous devez déplacer des matériaux de frêne ou du bois de chauffage, veuillez communiquer avec le bureau de l'ACIA de votre région pour demander une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne représente aucune menace pour la santé humaine, il est très destructeur pour les frênes. Il a déjà tué des millions de frênes dans des zones réglementées au Canada et aux États-Unis et il présente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord.

L'ACIA poursuivra ses activités de surveillance et de suivi de la propagation de cet organisme nuisible au moyen de son programme annuel de surveillance.

Si vous observez la présence de l'agrile du frêne en dehors des zones réglementées, signalez-la à l'ACIA afin de contribuer à freiner sa propagation.

En bref

Le transport de bois de chauffage non traité est l'un des principaux vecteurs de propagation des insectes envahissants et des maladies.

L'agrile du frêne a été détecté pour la première fois au Canada en 2002 et s'est depuis répandu dans certaines régions de six provinces : la Colombie-Britannique, le Manitoba , l' Ontario , le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Cet insecte nuisible se propage notamment par le déplacement de bois de chauffage et de produits de frêne, comme les billes, les branches et les copeaux.

s'est depuis répandu dans certaines régions de six provinces : la Colombie-Britannique, le , l' , le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Cet insecte nuisible se propage notamment par le déplacement de bois de chauffage et de produits de frêne, comme les billes, les branches et les copeaux. L'ACIA réglemente cet insecte, afin de protéger les forêts, les arbres urbains et les pépinières du pays.

Le Canada est le deuxième plus grand exportateur mondial de produits de la forêt, un secteur qui a généré 33,4 milliards de dollars pour le produit intérieur brut (PIB) du Canada et employé 212 000 personnes en 2022.

Produits connexes ou liens connexes

Restez en contact

Twitter : @InspectionCanFR

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]