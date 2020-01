Expansion de la plus grande équipe de pirates informatiques éthiques au Québec - GoSecure mise sur Montréal pour contrer les cyberattaques dans le monde

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise américaine GoSecure annonce une expansion majeure de ses activités dans le Grand Montréal, où se trouve déjà son siège social canadien. Experte en évaluation des risques et en gestion des cyberattaques, la filiale montréalaise prévoit embaucher 70 spécialistes en cybersécurité, incluant des pirates informatiques éthiques, au cours des trois prochaines années.

L'annonce a été faite dans le cadre du Forum sur les échanges internationaux au cœur de la croissance économique, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en collaboration avec Montréal International et Investissement Québec.

« Nous pouvons compter à Montréal sur l'une des plus grandes équipes de piratage éthique au Canada, qui travaille sans relâche pour rester à la fine pointe de la technologie et aider les entreprises à contrer la multiplication des menaces informatiques », explique Mathieu Grignon, directeur général des opérations canadiennes à GoSecure. « La région réunit les meilleures conditions pour nous permettre d'innover dans un domaine aussi critique, qui évolue de jour en jour, en tirant parti d'un écosystème collaboratif et d'un bassin de talents hautement qualifiés. »

Montréal se positionne parmi les métropoles les plus avant-gardistes en cybersécurité, un domaine qui touche tous les secteurs d'activité, dont l'éducation supérieure, le secteur bancaire et financier, les sciences de la vie et technologies médicales, l'aérospatiale et les jeux vidéo. Plusieurs universités québécoises ont même développé des programmes d'enseignement destinés à répondre à cette demande croissante des métiers en sécurité numérique.

« Nous applaudissons la décision de GoSecure de poursuivre sa forte croissance à Montréal avec l'annonce de ces nouveaux investissements dans les technologies de cybersécurité. Montréal est un lieu de premier choix pour les chefs de file en cybersécurité, grâce notamment à son réseau universitaire et sa communauté de chercheurs de renommée mondiale. Notre qualité de vie enviable permet également d'attirer des talents stratégiques des quatre coins du monde », a déclaré le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal accompagne GoSecure dans son projet d'expansion depuis 2018. « La cybersécurité, c'est un secteur qui se développe de façon exponentielle. Dans le Grand Montréal, la concentration de talents est vraiment impressionnante : on compte 17 000 spécialistes dans ce domaine-là! C'est aussi dans la région métropolitaine qu'on retrouve le plus grand nombre de chaires de recherche en cybersécurité au Canada », a souligné Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

Investissement Québec International, dont le rôle est d'attirer de nouveaux investissements étrangers au Québec et d'accompagner les filiales internationales lorsqu'elles s'y établissent afin qu'elles continuent de grandir et d'investir, a salué le projet d'expansion de GoSecure au Québec. « Nous nous réjouissons de la décision de GoSecure de faire de Montréal le centre névralgique de ses activités de services professionnels à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers d'avoir contribué à faire valoir les avantages de la métropole à l'entreprise et d'avoir facilité son expansion au Québec pour ainsi consolider le positionnement du secteur de la cybersécurité d'ici », a soutenu Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

La cybersécurité à Montréal, c'est :

17 000 spécialistes

+ 10 chaires de recherche et laboratoires

+ 15 000 étudiants inscrits à un programme universitaire en TI

Un avantage-coût de 34 % par rapport à la moyenne de 7 pôles nord-américains

À propos de GoSecure (www.gosecure.net)

GoSecure est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la cybersécurité. C'est le seul et unique fournisseur de services de sécurité qui propose une gamme complète, incluant la gestion de la menace, la réponse aux incidents et les services d'analyse de type « forensics » pour les systèmes, les réseaux et les boîtes de messagerie. En mettant l'accent sur la qualité, l'intégrité et l'innovation, GoSecure est devenu le fournisseur de confiance de produits et services de cybersécurité pour les organisations de toutes tailles, dans toutes les industries du monde.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a pour mandat d'attirer et de retenir les investissements étrangers (entreprises et startups), les organisations internationales, les travailleurs qualifiés et les étudiants étrangers en leur offrant des services de soutien adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans toutes les régions. La Société offre aux entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêts et des placements en actions, pour les appuyer à toutes les étapes de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration des mesures fiscales et de la prospection des investissements étrangers.

