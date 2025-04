EXO TRANSFORME SON RÉSEAU D'AUTOBUS SUR LA COURONNE NORD: UNE PREMIÈRE PHASE DÉPLOYÉE DÈS LE 23 JUIN

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Exo amorce une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau d'autobus. Après une première transformation réussie sur la couronne sud, c'est au tour du secteur Laurentides de bénéficier d'une refonte structurante, avec un déploiement prévu le 23 juin 2025.

Ce remaniement vise à simplifier les trajets, réduire les correspondances et améliorer la desserte locale. Les nouvelles lignes offriront une meilleure connectivité entre Saint-Jérôme, Saint-Canut et Mirabel-en-Haut, notamment pour les étudiants qui rejoignent les cégeps de la couronne nord et de Laval.

Un réseau plus efficace et adapté aux besoins des usagers

Dès le 23 juin, plusieurs améliorations seront mises en place :

Nouveaux tracés et numérotation des lignes à Saint-Jérôme.

Meilleure desserte locale avec des trajets plus directs et optimisés.

Un axe structurant à Saint-Jérôme, reliant efficacement le Carrefour du Nord, le centre-ville, l'hôpital et les pôles économiques.

Les détails des nouveaux trajets sont disponibles sur Exo - Refonte du réseau d'autobus.

Deux phases pour un réseau connecté

Ce projet s'inscrit dans une transformation en deux temps :

Phase 1 (23 juin 2025) : refonte du réseau d'autobus dans le nord des Laurentides, à Saint-Jérôme et aux quartiers Saint-Canut et Mirabel -en-Haut à Mirabel ; optimisation de la ligne 9 qui deviendra la ligne 709.

et -en-Haut à ; optimisation de la ligne 9 qui deviendra la ligne 709. Phase 2 (automne 2025) : refonte qui s'arrimera, notamment, à l'antenne Deux-Montagnes du REM lors de sa mise en service, au train de banlieue d'exo, et au métro de la STM.

Une nouvelle numérotation pour mieux vous orienter

À compter du 23 juin, les numéros des lignes d'autobus ont été repensés pour refléter clairement le type de service offert. En plus d'identifier votre ligne, le numéro vous indique désormais le service auquel elle correspond -- pour vous aider à mieux vous repérer dans le réseau :

Type Numérotation Description Local 200 à 299 Lignes circulant principalement à l'intérieur du secteur

avec correspondances vers certaines gares. Sur

réservation 300 à 399 Lignes accessibles uniquement sur réservation. Express 400 à 599 Lignes reliant des terminus, gares ou stations de métro,

principalement en heures de pointe. Régional 600 à 799 Lignes connectant plusieurs municipalités

Une refonte pensée pour vous

« Ces modifications au réseau permettent d'harmoniser les fréquences et d'optimiser la couverture du territoire. Dès que du financement additionnel sera disponible, nous pourrons rapidement bonifier le réseau grâce à des scénarios déjà prêts. Notre engagement est d'offrir un service efficace et adapté à vos besoins. Chez exo, votre mobilité est notre priorité. »

- Sylvain Yelle, directeur général d'exo

La refonte qui sera déployée le 23 juin prochain, c'est :

19 trajets optimisés

Principalement 2 municipalités touchées (Saint-Jérôme et Mirabel )

) 1 connexion au métro

2 connexions au train exo 12 - Saint-Jérôme

Familiarisez-vous dès maintenant avec les nouveaux numéros de lignes et leurs trajets en vous rendant au Exo - Refonte du réseau d'autobus. Les horaires des nouvelles lignes seront quant à eux disponibles environ 30 jours avant la transition.

