Exo souligne le jour de la terre et lance sa campagne vélo

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Jour de la Terre et en collaboration avec l'organisme du même nom, exo lance un concours sur la mobilité active, de même que sa campagne vélo 2021. En ce début de saison estivale, les clients et autres adeptes de vélo de la région métropolitaine de Montréal sont invités à profiter des installations d'exo et à partager leur expérience !

Que vous soyez fan des virées sportives ou que vous aimiez simplement vous déplacer à vélo pour aller au travail, partagez votre expérience du 22 avril au 14 mai 2021 et courez la chance de gagner un entretien de vélo offert par Cycle Néron, un jardin intérieur intelligent, un bracelet de sport ou deux cartes OPUS pour les mois de juillet et août. Pour prendre connaissance des modalités et règlements du concours, rendez-vous sur le site web d'exo : exo.quebec/fr/planifier-trajet/velo/concours

Besoin d'inspiration pour vos évasions? Consultez les nouvelles Sortie à vélo n° 1: la piste du parc linéaire des Basses-Laurentides et Sortie à vélo n° 2: cap sur l'ouest de l'île de Montréal, sur le site web d'exo.

Un réseau qui facilite le transport actif

Tous les trains exo accueillent les vélos, et ce, sans restriction de nombre. Ils peuvent aussi être transportés sur un grand nombre de lignes d'autobus exo. La liste des secteurs offrant le service vélo-bus est disponible sur le site web d'exo : exo.quebec/fr/planifier-trajet/velo/velo-a-bord

De plus, le réseau d'exo compte quatre vélostations : elles se trouvent aux gares Vaudreuil et Sainte-Thérèse, ainsi qu'aux terminus Terrebonne et Sainte-Julie. Véritables stationnements intérieurs pour cyclistes, elles peuvent accueillir les vélos sur des supports dans un endroit sécuritaire, et ce, toute l'année, afin de les protéger des intempéries. Pour utiliser gratuitement les vélostations d'exo, les futurs utilisateurs peuvent consulter la procédure en ligne sur le site web d'exo : exo.quebec/fr/planifier-trajet/velo/garer-son-velo

« Exo développe des infrastructures qui répondent aux besoins de ses clients cyclistes de la région métropolitaine afin d'encourager le transport actif. Parce que jumeler le vélo ou la marche avec le transport collectif, c'est faire un choix gagnant pour soi, mais aussi pour la collectivité et l'environnement », a déclaré Christine Brasseur, directrice exécutive de l'expérience client d'exo.

