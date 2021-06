Exo souffle quatre bougies aujourd'hui !

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 4e anniversaire, exo fait le point sur ses nombreuses réalisations tout en continuant à bâtir l'avenir. Créé le 1er juin 2017 en vertu de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo a regroupé les services d'autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal, ainsi que le réseau de trains de banlieue de Montréal : 14 organismes de transport collectif ont ainsi été fusionnés au sein d'exo.

Depuis sa création, exo a joué un rôle clé vers l'atteinte des objectifs de la nouvelle gouvernance du transport collectif sur le territoire qu'il dessert, soit de favoriser la mobilité des personnes et une meilleure cohérence des services de transport collectif. En effet, le deuxième réseau en importance de la région métropolitaine compte déjà plusieurs grandes réalisations à son actif, dont voici les principales :

Intégration réussie de 14 organismes de transport collectif en une seule organisation

Création d'une nouvelle marque distinctive

Bonification et ajout de nombreux services, et meilleure complémentarité train-autobus

Mise en place d'un système d'information voyageur intégré sur l'ensemble du réseau d'autobus

Lancement d'un vaste programme de refonte du réseau d'autobus

Amélioration et harmonisation des normes de service du transport adapté

Intégration de 14 services à la clientèle distincts en un guichet unique : 1 833 allo exo

Nombreux ajouts et améliorations d'infrastructures clientèle

Commande de nouveau matériel roulant train

Mise en place d'une véritable culture de collaboration et de transparence avec les partenaires municipaux

Et ce n'est qu'un début, car exo évoluera tout autant au cours des prochaines années. Plusieurs projets en cours et à venir viendront rehausser l'expérience des clients d'exo et la qualité de vie des communautés desservies, notamment :

Le déploiement du nouveau réseau d'autobus dans les secteurs Chambly - Richelieu - Carignan , Le Richelain et Roussillon (couronne sud) dès 2022 à l'occasion de la mise en service de l'antenne sud du REM, et la poursuite du processus de refonte dans les autres secteurs du réseau.

- - , Le Richelain et Roussillon (couronne sud) dès 2022 à l'occasion de la mise en service de l'antenne sud du REM, et la poursuite du processus de refonte dans les autres secteurs du réseau. L'évolution vers un nouveau modèle d'exploitation autobus dans le cadre duquel exo fera l'acquisition progressive d'autobus électriques.

La mise en place d'une vision ferroviaire pour pérenniser et développer les services de train.

Le développement de solutions de mobilité durable et intelligente, tel le transport à la demande, afin de mieux adapter l'offre aux besoins du territoire desservi.

L'intégration de nouveaux outils pour améliorer l'expérience de la clientèle dans toutes ses interactions avec exo.

Le développement de pôles de mobilité, comme celui de la gare Vaudreuil inauguré en 2020, en collaboration avec les municipalités desservies.

« Je suis très fier de nos réalisations des quatre premières années, a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo. Créer un nouveau réseau à partir de 14 entités distinctes, c'était un énorme défi que nos employés ont relevé avec brio. Je profite de l'occasion pour les remercier et pour souligner la précieuse collaboration de nos partenaires municipaux. Ensemble, nous avons bâti des fondations solides et exo est maintenant outillé pour adapter ses services aux besoins de sa clientèle, repenser son offre de mobilité en fonction des particularités de son territoire et amorcer l'électrification progressive de son réseau d'autobus. »

Fier du travail accompli, exo participera aux exercices d'évaluation de l'efficacité et de la performance des lois mises en place il y a quatre ans afin de continuer de contribuer à l'amélioration de l'efficience de la gouvernance du transport collectif sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Pour plus de détails sur nos réalisations, consultez les rapports annuels d'exo au lien suivant : https://exo.quebec/fr/a-propos/medias-publications/publications

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/