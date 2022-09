EXO SIMPLIFIE L'ACCÈS AU FESTIVAL VOLARIA EN OFFRANT UNE NAVETTE GRATUITE

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Exo est heureux de participer à la première édition de Volaria, un évènement haut en couleur qui offre une fenêtre sur l'aviation de demain, en mettant en service une navette gratuite vers le Complexe ICAR, où se tiendront les festivités, les 24 et 25 septembre prochains.

La navette gratuite effectuera une liaison directe, toutes les 20 minutes, entre la gare Saint-Jérôme et le Complexe ICAR. Exo invite les festivaliers à monter à bord de la ligne de train exo2 Saint-Jérôme ou de la ligne d'autobus 9 du secteur Laurentides en provenance du métro Montmorency pour se rendre à la gare Saint-Jérôme. Des places de stationnement sont également disponibles à la gare Saint-Jérôme sur une base du premier arrivé, premier servi.

« Chez exo, nous souhaitons aider les citoyens à profiter pleinement des activités proposées dans leurs communautés et cela passe inévitablement par l'utilisation des transports collectifs. La mise en place de la navette depuis la gare Saint-Jérôme facilite bien sûr l'accès à l'évènement, en plus de diminuer la circulation dans le secteur et de favoriser l'utilisation du transport collectif », affirme Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité d'exo.

Pour connaître la programmation de cet évènement : https://volaria.ca/programmation/.

À noter que la ligne 9 aura une fréquence de passage de 30 minutes et que le dernier départ de la ligne exo2 Saint-Jérôme depuis la gare Saint-Jérôme sera à 19 h 45.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

