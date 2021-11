Exo se réjouit de l'investissement majeur dans l'électrification des autobus urbains

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Exo accueille favorablement l'annonce du premier ministre du Québec, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le climat (COP26), d'investir 5 G$ dans l'électrification des autobus urbains. Cet investissement sera réparti entre l'acquisition d'autobus de transport urbain et la construction de garages adaptés.

Cet investissement important constitue une opportunité unique qu'exo compte bien saisir pour faire évoluer son modèle d'affaires dans le domaine de l'exploitation des autobus et faire l'acquisition progressive d'une flotte d'autobus entièrement électrifiée, tel qu'attendu par les municipalités que nous desservons.

Citation

« L'électrification des transports collectifs est essentielle dans la transition écologique du Québec. Cet investissement majeur nous permettra de mettre en œuvre notre programme ambitieux d'acquisition d'autobus 100 % électriques et de garages adaptés afin de réduire de façon importante nos émissions de GES », déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/