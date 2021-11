Exo salue l'aide financière supplémentaire de Québec pour le transport collectif

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Exo souligne l'aide financière pour le transport collectif accordée aujourd'hui par le gouvernement du Québec dans le cadre de sa mise à jour économique. Cette aide financière de 100 millions $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) permettra à l'ensemble des sociétés de transport de la région métropolitaine de continuer d'opérer un service jugé nécessaire pour assurer le déplacement, entre autres, des travailleurs et des étudiants.

« Chaque semaine, les usagers sont de plus en plus nombreux à revenir dans nos trains, autobus et transports adaptés. Cette aide financière permettra à exo de continuer à relever les nombreux défis liés à la pandémie. Il faut se rappeler que les prochaines années seront cruciales pour le transport collectif. Exo espère que l'aide financière versée à l'ARTM pourra notamment servir à rétablir l'offre de service qui prévalait avant mars 2020 afin de s'adapter au rythme de la reprise », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À l'heure actuelle, exo opère l'équivalent de 90 % de son service offert avant mars 2020. Le confinement, le couvre-feu, le télétravail et les cours à distance ont contribué à une baisse marquée de l'achalandage des trains et autobus d'exo. Toutefois, une hausse graduelle de l'achalandage est observable en raison du retour des travailleurs et des étudiants dans nos services.

Il est important de souligner que grâce aux mesures mises en place dès le début de la pandémie, les trains et les autobus d'exo sont demeurés sécuritaires. Le transport collectif n'a en effet été responsable d'aucune éclosion de la COVID-19.

