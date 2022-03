EXO PUBLIE UN BUDGET ET UN PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS ADAPTÉS AU CONTEXTE ACTUEL

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Exo rend public son budget 2022 ainsi que son Programme des immobilisations (PDI) 2022-2031. Le budget d'exo s'élève à 492,1 M alors que les investissements inscrits au PDI pour l'année 2022 s'élèvent quant à eux à 166,9 M$.

Budget 2022

Dans le contexte volatile de la pandémie, exo s'est doté d'un budget équilibré grâce à la mise en place de mesures financières responsables. Puisque la rémunération de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) suppose une offre de service réduite à 90 %, le budget prévoit le maintien de ce niveau de service pour l'année 2022, en plus de certains départs de train réintégrés à l'horaire en août 2021. Par ailleurs, exo prévoit une augmentation du budget de 11,6 M$ par rapport à 2021, notamment puisque la fluctuation des taux d'inflation entrainera un impact significatif sur ses coûts d'exploitation en 2022.

« Exo devra réagir rapidement pour rétablir l'offre de service au niveau prépandémie lorsque la clientèle reviendra progressivement dans les transports collectifs, sans quoi les utilisateurs pourraient retourner à l'auto-solo, ce qui est loin d'être souhaitable. Le financement devra être au rendez-vous pour permettre à exo de continuer à bâtir le réseau de transport collectif dont les couronnes nord et sud de Montréal auront besoin au sortir de la pandémie », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

L'implantation du nouveau réseau d'autobus des secteurs avoisinants l'antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), est un jalon important du plan de refonte du réseau d'autobus d'exo. Rappelons que ce nouveau réseau offre des dessertes locales et intracouronnes améliorées en plus d'un arrimage optimal au REM. Pour être en mesure de livrer le plein potentiel de ce nouveau réseau, exo devra avoir les moyens de ramener l'offre de service du secteur à 100 % du niveau prépandémie.

Par ailleurs, en tant qu'opérateur de transport collectif, exo s'appuie de plus en plus sur les nouvelles technologies pour livrer ses services. Exo fait de la sécurité de ses logiciels informatiques une priorité en 2022.

Programme des immobilisations 2022-2031

Le Programme des immobilisations 2022-2031 d'exo prévoit des investissements de 1 859 M$ sur 10 ans visant à assurer la pérennité de ses infrastructures et de son matériel roulant. Les investissements décennaux totaux sont composés de projets visant à 38,9 % le maintien des actifs, à 42,2 % l'amélioration et le développement et à 18,9 % les projets de transformation. Parmi ces investissements, on retrouve notamment les acquisitions de 10 nouvelles locomotives et de 44 nouvelles voitures de train.

« Le Programme des immobilisations positionne l'expérience client au centre des priorités d'exo. Or, celle-ci est directement liée à la performance du réseau. C'est pourquoi exo travaille en permanence de manière à assurer la pérennité de ses infrastructures et de son matériel roulant, en tenant compte des besoins prioritaires et de sa capacité financière », a souligné Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Le Budget 2022 et le Programme des immobilisations 2022-2031 sont disponibles sur le site web d'exo.

Rappelons que le budget 2022 d'exo est adopté par son conseil d'administration tandis que le programme d'immobilisations 2022-2031 fait l'objet d'une adoption par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]exo.quebec