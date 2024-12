Exo : prolongation des perturbations sur les lignes 13-Mont-Saint-Hilaire et 15-Mascouche

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Un incendie impliquant un véhicule d'entretien du propriétaire des voies ferrées s'est produit cette nuit au viaduc d'accès à la gare centrale. Cet incident a endommagé les systèmes de signalisation de circulation ferroviaire, forçant l'opération manuelle des aiguillages jusqu'à leur réparation. Bien que deux voies ferrées demeurent opérationnelles, cet incident cause des retards importants sur les lignes 13-Mont-Saint-Hilaire et 15-Mascouche, qui se prolongent toute la journée.

Ligne 15-Mascouche

Pour éviter les retards supplémentaires à la gare centrale, l'ensemble des départs des trains de la ligne 15 - Mascouche s'arrêteront et débuteront à Ahuntsic pour la journée. Pour un accès direct au centre-ville, les usagers de cette ligne sont invités à descendre à la gare Sauvé pour emprunter le service de métro de la STM.

Ligne 13-Mont-Saint-Hilaire

Les trains de 15h50, 17h20 et 19h45 quitteront à partir de la gare Centrale en direction de Mont-Saint-Hilaire. Dans le contexte la congestion ferroviaire importante à la gare Centrale causée par l'opération manuelle des aiguillages, les autres trains de la pointe du soir feront leur départ à partir de la gare Saint-Lambert à 16h45, 17h05 et 18h15.

Pour se rendre à la gare Saint-Lambert, la clientèle doit se rendre au métro Longueuil-Université de Sherbrooke et emprunter les lignes 1 ou 6 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et descendre à l'arrêt rue Victoria/gare Saint-Lambert. Pour l'ensemble de la clientèle des lignes 13 - Mont-Saint-Hilaire et 15 - Mascouche, les titres TRAIN seront acceptés à bord du métro de Montréal et des lignes d'autobus du RTL.

Rappelons qu'il est toujours possible de suivre l'état du service en consultant le site web exo.quebec , l'application Chrono ainsi que sur exo13 Mont-Saint-Hilaire (@exo13_SH) / X et exo15 Mascouche (@exo15_MA) / X

Selon les informations dont disposent exo, le service régulier devrait être rétabli pour la pointe de demain matin. Exo informera sa clientèle dès le retour à la normale sur ces deux lignes.

