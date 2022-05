Exo offre le transport gratuit aux festivaliers de Santa Teresa

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo est heureux d'annoncer qu'il transportera gratuitement les festivaliers et les bénévoles du Festival de musique alternative Santa Teresa à bord de ses autobus du secteur Laurentides du 19 au 22 mai 2022.

Comment profiter de cette gratuité

Les festivaliers n'auront qu'à présenter leur billet d'accès au festival au chauffeur d'autobus pour profiter du transport gratuit. Pour les bénévoles du Festival, il suffira de montrer son accréditation pour monter à bord.

Service de navettes supplémentaires les 21 et 22 mai 2022

Afin d'accommoder davantage les festivaliers, exo offrira un service supplémentaire de navettes gratuites le samedi 21 et dimanche 22 mai entre le terminus Montmorency, à Laval, et le Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse.

La navette offrira des départs vers Sainte-Thérèse entre 17 h 35 et 20 h 5 et vers le terminus Montmorency entre 21 h 30 et 0 h 51.

Pour connaître l'horaire de la navette gratuite Express Santa Teresa :

Station Montmorency / Collège Lionel-Groulx Départ 17 h 35 18 h 15 19 h 05 19 h 45 Arrivée 17 h 55 18 h 35 19 h 25 20 h 05 Collège Lionel-Groulx / Station Montmorency Départ 21 h 30 22 h 10 22 h 50 23 h 30 0 h 30 Arrivée 21 h 51 22 h 31 23 h 11 23 h 51 0 h 51

Créé en 2017, Santa Teresa est un festival de musique alternative qui rassemble petits et grands artistes de la scène locale et internationale. Le festival se déploie à travers 10 endroits différents. Depuis ses débuts, on y plonge les festivaliers dans un univers banlieusard qui leur permet de découvrir une programmation fraîche et éclectique sur des scènes intérieures, extérieures et pop-up.

« La participation d'exo à un événement festif comme le Festival de musique alternative Santa Teresa revêt une importance particulière, car cet événement est devenu un incontournable pour bien des amateurs de musique. Nous espérons que les festivaliers et les bénévoles profiteront de la gratuité des autobus du secteur Laurentides et des navettes supplémentaires de la fin de semaine. Exo souhaite, par son implication, contribuer à la vitalité des milieux de vie et renforcer son partenariat avec les villes qu'il dessert », a affirmé Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive, Engagement clients, Partenaires et Innovation en mobilité chez exo.

Pour connaître la programmation complète du festival : santateresafest.ca

Pour connaître l'horaire des lignes d'autobus du secteur Laurentides : exo. quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITLA

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]