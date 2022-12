Exo : Nouveaux Horaires sur la couronne sud en 2023

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les horaires d'hiver des services d'autobus, de train et de transport adaptés seront en vigueur à compter du 9 janvier 2023. Les horaires d'autobus de certains secteurs d'exo sur la couronne sud seront légèrement modifiés alors que d'autres demeureront inchangés.

Exo invite ses clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono , notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Faits saillants par secteur

Secteur La Presqu'Île

Les horaires du secteur La Presqu'Île demeurent inchangés. Ils peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Secteur Sud-Ouest

Un seul départ hors pointe est retiré de l'horaire de la ligne 28 pour éliminer un conflit de quai au terminus Mansfield. Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Secteur Haut-Saint-Laurent

Les horaires du secteur Haut-Saint-Laurent demeurent majoritairement inchangés, à l'exception de six départs de la ligne 111 qui sont devancés de 5 minutes. Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Secteur Le Richelain-Roussillon

Les horaires du secteur Le Richelain-Roussillon demeurent inchangés. Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo : Le Richelain et Roussillon.

Il est à noter que le nouveau réseau d'autobus d'exo entrera en service au même moment que l'antenne Rive-Sud du REM, prévue pour le printemps 2023.

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan

Les horaires du secteur Chambly-Richelieu-Carignan demeurent inchangés. Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Il est à noter que le nouveau réseau d'autobus d'exo entrera en service au même moment que l'antenne Rive-Sud du REM, prévue pour le printemps 2023.

Secteur Vallée-du-Richelieu

Les horaires du secteur Vallée-du-Richelieu demeurent majoritairement inchangés. Les horaires de la ligne 30 sont légèrement modifiés alors que 4 arrêts dans chaque direction sont ajoutés sur la ligne 25 à Saint-Hyacinthe.

Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Secteur Sainte-Julie

Deux départs sont ajoutés en milieu de journée sur la ligne 600. Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Secteur Sorel-Varennes

Des départs de la ligne 370 sont synchronisées avec les départs de certaines lignes du secteur Sainte-Julie. Six départs sont ajoutés sur les lignes 700 et 701 pour offrir une meilleure fréquence lors de l'heure de pointe du matin et en début de soirée. Par ailleurs, les lignes 707 et 709 desserviront 9 nouveaux arrêts sur la rue des Patriotes à Contrecœur.

Les horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo.

Train et transport adapté

Il est à noter que les horaires de train demeurent inchangés et que le service de transport adapté continuera d'assurer l'ensemble des déplacements demandés.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]