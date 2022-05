EXO INSTALLE 25 NOUVEAUX ABRIBUS SUR SON RÉSEAU D'AUTOBUS

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo annonce l'installation de 25 abribus sur son réseau d'autobus. De ce nombre, 17 sont des ajouts sur le réseau et 8 sont des remplacements d'abribus existants. L'installation de ces nouveaux abribus, modernes et plus facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, a pour but d'uniformiser notre parc sur l'ensemble du territoire d'exo.

Les nouveaux abribus, qui seront mis en place dans les prochaines semaines, se trouveront dans les municipalités de Beauharnois, Carignan, Châteauguay, Mascouche, McMasterville, Mercier, Mirabel, Richelieu, Saint-Jérôme, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion et Verchères.

« Exo est fier d'annoncer l'installation de 25 nouveaux abribus répartis sur son territoire. Ceux-ci permettront à notre clientèle de se protéger des intempéries et contribueront à l'amélioration de l'expérience client d'exo », affirme Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive Engagement clients, partenaires et innovation en mobilité d'exo.

Voici la localisation des nouveaux abribus :

Municipalité Nom de la rue Intersection Beauharnois Ellice Sainte-Catherine Carignan Route 112 ch. de la Carrière Carignan Route 112 de Chambly Châteauguay Notre-Dame Taylor Mascouche De Mascouche Châteaubriant Mascouche Saint-Henri Devant le civique #1553 Mascouche Saint-Henri Charron McMasterville Richelieu de l'Église Mercier Route 138 Manoir du Bel Âge Mercier Route 138 IGA Mirabel Curé-Labelle de la Paix Mirabel Curé-Labelle de la Paix Richelieu Richelieu 1ère Rue Saint-Jérôme Filion Melançon Saint-Jérôme du Parc des Roitelets Saint-Jérôme chemin de la Rivière du Nord Devant le civique #750 Parc des Chutes Wilson Terrebonne des Anglais O'Diana Terrebonne des Anglais O'Diana Terrebonne Des Seigneurs de Melbourne Terrebonne Des Seigneurs Beauvais Terrebonne Des Seigneurs Beauvais Vaudreuil-Dorion Valois 8e avenue Vaudreuil-Dorion Valois André-Chartrand Verchères Route 132 Fontaine Verchères Route 132 Henri-Lapierre

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057; [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]