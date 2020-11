Exo inaugure son premier pôle de mobilité à la gare Vaudreuil

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Exo dévoile aujourd'hui par vidéo son tout premier pôle de mobilité situé à la gare Vaudreuil. C'est la première fois qu'exo regroupe sur un même site tous ses services : autobus, train et centre de services à la clientèle. Le nouveau pôle de mobilité a été réalisé dans le cadre d'un projet majeur qui comprenait la construction d'un centre de services et d'une vélostation, l'ajout de 230 places de stationnement et d'un quai ferroviaire (nord), la réfection du quai sud et l'agrandissement de la boucle d'autobus.

Nouveau centre de services et vélostation

Ouvert depuis le 24 août, le nouveau centre de services regroupe en un seul lieu un point de vente et de service, des aires d'attente intérieure et extérieure et des installations sanitaires. Le centre est orné d'une magnifique mosaïque d'images réalisée par l'artiste Marianne Chevalier. L'œuvre d'art, intitulée De verts et de vents, propose une impression du panorama que l'on peut avoir par la fenêtre d'un train en marche.

Rappelons que le point de vente le plus près était situé à trois kilomètres de la gare. Les nouveaux aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite simplifieront les déplacements sur le site et accéléreront les correspondances entre l'autobus et le train. Exo met également à la disposition des adeptes de transport actif une vélostation qui peut accueillir jusqu'à 47 vélos dans un espace sécurisé.

Citations

« Ces nouvelles infrastructures, dont un tout nouveau centre de services à proximité immédiate de la boucle d'autobus et de la gare, permettent de bonifier le service et le confort des usagers, faisant ainsi de la gare Vaudreuil un pôle de mobilité attrayant pour la clientèle. Ce projet illustre parfaitement l'importance de continuer à investir dans les trains de banlieue, qui sont le mode de transport structurant le plus efficace et le mieux adapté pour relier la banlieue au centre-ville de Montréal. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo

« Je suis heureux de souligner l'inauguration des nouvelles infrastructures à la gare de Vaudreuil, y compris le nouveau stationnement dans lequel le gouvernement du Canada a investi plus de 2,7 millions de dollars. Celui-ci rendra la gare plus accessible aux usagers et encouragera le recours au transport collectif avec tous les bénéfices que cela comporte sur le plan économique et environnemental. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne un projet d'infrastructure de transport collectif aussi important que celui de l'aménagement de la nouvelle gare Vaudreuil. Ces installations faciliteront l'accès aux services de transport collectif pour les résidents de la région. C'est un exemple concret de projet qui améliorera la fluidité de la circulation dans la région métropolitaine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Vaudreuil-Dorion a toujours considéré le transport collectif comme un vecteur important de son développement. Avec ses deux gares et son terminus d'autobus, notre municipalité se positionne comme la plaque tournante régionale en matière de déplacement de personnes. Plaque tournante que ces nouveaux aménagements réalisés par exo, ajoutés à la construction prochaine de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, viendront encore confirmer. »

Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Ces infrastructures majeures ont été financées en partie par les gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en œuvre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, et dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), et réalisées avec la collaboration de la Ville de Vaudreuil-Dorion qui a facilité l'obtention des autorisations nécessaires. Le coût total des nouvelles installations s'élève à 22,3 millions de dollars.

