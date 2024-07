EXO : HORAIRES D'AUTOMNE POUR LES AUTOBUS DE LA COURONNE SUD EN VIGUEUR À COMPTER DU 19 AOÛT

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'automne de ses services d'autobus seront en vigueur à compter du 19 août prochain pour les usagers de la couronne sud. Entre autres, les horaires réguliers d'autobus réintègrent certains départs ayant été retirés pour l'été, notamment les lignes à l'usage quasi exclusif des étudiants. Il est à noter qu'exo a dû apporter des ajustements aux horaires pour assurer la qualité du service par autobus.

La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono.

Haut-Saint-Laurent



Ligne 111 : reprise du service régulier et horaire modifié

La Presqu'Île

Lignes 7, 10 et 91 : reprise du service régulier

Ligne 15 : reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 21: horaire modifié

Le Richelain/Roussillon

Ligne 140, 152, 550, 551 et 555 : reprise du service régulier

555 : reprise du service régulier Lignes 450, 453, 457 et 459 : horaire modifié

459 : horaire modifié Ligne 151 : ajout d'un voyage

Ligne 454 : horaire modifié

Ligne 554 : horaire modifié

Ligne 556 : reprise du service régulier et horaire modifié

Sainte-Julie

Ligne 4 : horaire modifié

Ligne 30 : horaire modifié

Ligne 320 : reprise du service régulier

Ligne 325 : reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 350 : reprise du service régulier et horaire modifié

Sorel-Varennes

Ligne 370 : ajout de 14 voyages, trajet et horaire modifiés

Ligne 710 et 720 : reprise du service régulier

720 : reprise du service régulier Ligne 723 : ajout de 6 voyages

Lignes 730 et 733 : retrait définitif des lignes

733 : retrait définitif des lignes Lignes 731 et 732 : horaire et trajet modifiés

Sud-Ouest

Lignes 1, 31, 32 et 33 : horaire modifié

Ligne 28 : reprise du service régulier et retrait définitif d'un voyage

Ligne 90 : reprise du service régulier

Vallée-du-Richelieu

Ligne 30 : trajet et horaire modifiés

Ligne 200 : reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 201 : reprise du service régulier

Lignes 11, 12 et 22 : maintien de ces lignes et conversion en transport à la demande

Mont-Saint-Hilaire /Otterburn Park : mise en service du transport à la demande (TAD)

Chambly-Richelieu-Carignan

Ligne 104, 107 et 105 : retrait définitif de 5 voyages et horaire modifié

105 : retrait définitif de 5 voyages et horaire modifié Ligne 481 : reprise du service régulier, retrait définitif de 6 voyages et horaire modifié

Ligne 482 : horaire modifié

Ligne 483 : horaire modifié

Ligne 484 : horaire modifié

Ligne 485 : horaire modifié

Ligne 486 : horaire modifié

Ligne 487 : horaire modifié

Ligne 488 : horaire modifié

Ligne 681 : reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 685 : horaire modifié

Ligne 680 : retrait définitif de 2 voyages et horaire modifié

Pour connaître tous les détails des horaires d'automne du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo. quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

