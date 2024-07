EXO : HORAIRES D'AUTOMNE POUR LES AUTOBUS DE LA COURONNE NORD EN VIGUEUR À COMPTER DU 19 AOÛT

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'automne de ses services d'autobus seront en vigueur à compter du 19 août prochain pour les usagers de la couronne nord. Entre autres, les horaires réguliers d'autobus réintègrent certains départs ayant été retirés pour l'été, notamment les lignes à l'usage quasi exclusif des étudiants. Il est à noter qu'exo a dû apporter des ajustements aux horaires pour assurer la qualité du service par autobus.

La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites.

L'Assomption

Ligne 1 : Reprise du service régulier

Ligne 2 : ajout d'un voyage

Ligne 5 : retrait définitif de 2 voyages

Ligne 8 : reprise du service régulier et trajet modifié

Ligne 11 : Reprise du service régulier Parcours inversé : l'arrêt sera dorénavant de l'autre côté de la rue pour les usagers situés au nord de la rivière L'Assomption

Ligne 14 : ajout d'un voyage

Ligne 200 : ajout de 12 voyages et horaire modifié

Ligne 400 : ajout de 8 voyages, horaire modifié et reprise du service régulier au Collège L'Assomption

Laurentides

Ligne 8: reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 9 : reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 12 et 17 : horaire modifié

Ligne 22 : horaire modifié

Ligne 23: trajet modifié

Ligne 59 : horaire modifié

Lignes 88 : reprise du service régulier et horaire modifié

Ligne 744 : horaire modifié

Terrebonne-Mascouche

Ligne 4 : ajout d'un voyage et horaire modifié

Ligne 11 : changement du modèle d'autobus de soir

Lignes 11c, 19, 22, 24c et 27 : reprise du service régulier

Lignes 14 et 17 : horaire modifié

Ligne 18 : horaire modifié

Ligne 30 : reprise du service régulier et ajout de 2 voyages

Ligne 41 : trajet modifié

Ligne 140 : horaire modifié

Mesures d'atténuation du REM : ajout de voyages et horaires modifiés

Ligne 404 : ajout de voyages

Ligne 498 : ajout d'un voyage et horaire modifié

Ligne 499 : horaire modifié

Ligne 904 : horaire modifié

Pour connaître tous les détails des horaires d'automne du réseau d'autobus, consultez le site web d'exo à l'adresse exo. quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

