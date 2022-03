EXO DÉVOILE SON PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2025

MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la séance d'information publique d'exo du 24 mars, Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo, a présenté le premier Plan d'action de développement durable de l'organisation, découlant de son Plan stratégique organisationnel 2021-2025. Le Plan d'action présente entre autres les lignes directrices de l'organisation en matière de lutte contre les changements climatiques, de gestion environnementale, d'implication dans la communauté, de sensibilisation et d'efficience organisationnelle.

« Après avoir consolidé notre jeune organisation, il est maintenant temps de regarder vers l'avenir et de nous donner des orientations claires en matière de développement durable. De cette manière, exo se positionne comme un acteur engagé dans son milieu en soutenant l'activité économique, en participant à la protection de l'environnement et en contribuant à la qualité de vie des citoyens de la région métropolitaine de Montréal », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

Plusieurs actions concrètes

Avec ce Plan d'action, exo prend des engagements clairs qui auront un impact direct sur tous ses projets et les actions de ses employés au quotidien. Plus particulièrement, exo s'engage à réaliser 36 actions concrètes qui lui permettront d'avoir un impact positif dans son milieu tout en diminuant l'empreinte environnementale de ses activités.

Au-delà du volet environnemental, le Plan d'action de développement durable 2025 présente des actions pour le développement régional et le partenariat avec le milieu, la création d'une culture de développement durable et d'innovation, la saine gestion des fonds publics, la sécurité et la santé pour tous ainsi que la mobilisation du milieu de travail.

Parmi les engagements phares, on retrouve :

La transformation du modèle d'affaires autobus actuel pour permettre l'acquisition d'une flotte d'autobus 100 % électriques ;

L'acquisition de 10 nouvelles locomotives répondant aux normes environnementales les plus strictes ;

L'intégration du développement durable dans la gestion du portefeuille de projets d'exo ;

Le renforcement des mécanismes d'acceptabilité sociale pour assurer l'intégration harmonieuse des projets aux milieux de vie ;

L'élaboration de normes d'aménagement favorisant une meilleure intégration des infrastructures à leur environnement.

Exo : acteur important du développement durable

En tant qu'opérateur de services de transport collectif, exo reconnait son apport clé dans le développement durable de la région métropolitaine de Montréal. Exo a la ferme volonté d'aller encore plus loin en améliorant ses performances environnementales, mais également dans les autres sphères du développement durable. Pour ce faire, exo considère qu'il est primordial de collaborer étroitement avec les municipalités qu'il dessert, une priorité depuis la création de l'organisation en 2017.

« Une bonne partie de notre plan sera notamment consacré à approfondir nos relations avec les municipalités de notre territoire pour développer ensemble des services et des infrastructures qui répondent à leurs besoins en mobilité. De cette manière, nous pourrons offrir aux citoyens des milieux de vie attrayants desservis efficacement par le transport collectif », a affirmé Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour consulter le Plan d'action de développement durable 2025.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire; Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]