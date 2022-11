EXO : CHANGEMENT DE TRANSPORTEURS ET D'HORAIRES DANS LE SECTEUR LAURENTIDES

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À compter du 1er janvier 2023, trois nouveaux transporteurs opéreront les services d'autobus exo dans le secteur Laurentides. De nouveaux horaires entreront également en vigueur la même journée.

Le changement de transporteurs entrainera quelques impacts mineurs à compter du 1er décembre 2022 pour toute la durée de la transition entre les transporteurs. Puisque de nouveaux véhicules feront leur arrivée dans le secteur, certains autobus pourraient circuler sans boîte de perception ou lecteur OPUS. Les usagers doivent tout de même détenir un titre de transport valide en tout temps. Il est à noter que le système GPS permettant la localisation d'un autobus sur la carte de l'application mobile Chrono pourrait également être interrompu temporairement. Exo invite les usagers à se fier aux horaires des voyages de leur ligne d'autobus.

Par ailleurs, des modifications mineures seront apportées aux horaires d'autobus du secteur Laurentides dès le 1er janvier. Ces horaires peuvent être consultés dès maintenant sur le site web d'exo pour bien planifier ses premiers déplacements de l'année 2023.

Exo invite ses clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono , notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

