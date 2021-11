Exo au cœur des activités des Fêtes sur son territoire

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Encore cette année, exo s'implique dans les communautés qu'elle dessert en s'associant à plusieurs activités organisées dans le cadre des festivités des Fêtes.

Grande guignolée des médias

Exo s'associe à nouveau cette année à Moisson Laurentides pour combattre la pauvreté alimentaire. Le 2 décembre, de 5 h 30 à 9 h, les bénévoles de Moisson Laurentides seront présents aux gares Mascouche, Terrebonne, Rosemère, Sainte-Thérèse, Blainville, Mirabel et Saint-Jérôme ainsi qu'au Terminus Terrebonne pour amasser des dons en denrées ou en argent. Des sacs de collecte de denrées, que nos usagers pourront remplir et rapporter le jour de la guignolée, seront également distribués le 30 novembre.

Pour tous les détails : https://guignolee.moissonlaurentides.org/

Défilé du Père Noël de Blainville

Un autobus exo décoré aux couleurs des Fêtes fera partie de la 7e édition du défilé du Père Noël de Blainville le 28 novembre prochain. Exo offrira ensuite un service de navettes entre 11 h 30 et 13 h afin de ramener les bénévoles du Parc équestre au point de départ du défilé. Exo est heureux de collaborer avec la ville de Blainville et ses partenaires pour transporter les participants dans la magie des Fêtes.

Pour plus de détails sur le trajet et l'horaire du défilé :

https://blainville.ca/evenements/defile-du-pere-noel

Défilé de Noël de Châteauguay

Exo est fier de s'associer à la 6e édition du Défilé de Noël de Châteauguay du 4 décembre prochain. Cette année, un autobus exo défilera dans les rues de la ville en compagnie du Père Noël et de ses joyeux complices. Un service de navettes sera offert gratuitement aux bénévoles et aux artistes avant et après le défilé.

Pour plus de détails sur le défilé : ville.chateauguay.qc.ca/noel-2021

Défilé de Noël de Sainte-Julie

Exo est également fier d'être partenaire du 23e Défilé de Noël de Sainte-Julie qui aura lieu le samedi 4 décembre au Centre communautaire. Pour l'occasion, exo offrira un service gratuit de navettes afin de transporter les participants entre le stationnement incitatif situé au 205, boulevard Armand-Frappier et le Centre communautaire entre 16 h et 21 h 30. Aucun titre de transport ne sera nécessaire pour monter à bord de la navette.

Pour en savoir plus sur la programmation de l'événement : http://www.defiledenoel.com/

Citation

« Exo est heureux de participer à ces événements festifs dans les collectivités que nous desservons. Ces initiatives s'inscrivent dans notre culture de collaboration avec nos partenaires municipaux et caritatifs », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

