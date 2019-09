exo, au cœur des activités culturelles des couronnes nord et sud

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa démarche de collaboration avec les communautés qu'il dessert, exo s'est associé à plusieurs événements culturels aux quatre coins de son territoire au cours de l'été, notamment en organisant des services de navettes pour des événements et en donnant accès à ses installations.

Rappelons que tout au long de l'année, exo reçoit des demandes des villes et de nombreux organismes des secteurs culturel et communautaire afin de contribuer au déroulement d'activités diverses.

Deuxième plus importante société de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal, exo s'associe à des événements en misant sur son expertise, soit l'organisation de services de navettes et l'utilisation encadrée de ses sites, lorsque c'est possible et que cela ne contrevient pas à l'exploitation de ses réseaux de train et d'autobus.

« Cela s'inscrit dans la démarche d'exo visant à créer une culture de collaboration avec les collectivités que nous desservons, indique Marc Laforge, directeur principal, Communications externes et affaires publiques d'exo. Nous sommes conscients que le transport collectif contribue grandement à la vitalité des milieux de vie et c'est pourquoi nous répondons "Présents", lorsque notre collaboration est sollicitée. »

Cet été, exo a été le transporteur officiel de nombreux événements durant lesquels ses autobus et équipes ont été mis à contribution, notamment les suivants :

Couronne nord

L'OSM dans les parcs à Blainville , Blainville en fête, Festival interculturel d'été de Repentigny , Oktoberfest de Repentigny , Fête de la famille de Bois-des-Filion et le Festival de la galette et des saveurs du terroir de Saint-Eustache .

Spectacle en plein air à Pointe-Valaine, Otterburn Park , Festibel de Beloeil , Festival Bières et saveurs de Chambly , Écomarché de l'île à Châteauguay, Fête de la famille de Carignan .

À cela s'ajoutent des partenariats avec les biblio-mobiles de Repentigny et de Rivière-des-Prairies, avec la Ville de Sainte-Julie à l'occasion des célébrations de la Fête nationale ainsi qu'avec les fermiers de famille, qui ont proposé leurs fruits et légumes biologiques aux gares Deux-Montagnes, Saint-Basile-le-Grand, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Saint-Lambert.

« Nos équipes ont à cœur d'aider les citoyens à profiter pleinement des activités proposées dans leurs communautés », conclut Marc Laforge.

