EXO À LA DEMANDE OFFERT À MONT-SAINT-HILAIRE ET OTTERBURN PARK À COMPTER DU 19 AOÛT

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Exo annonce que le projet exo à la demande à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park sera en service le 19 août 2024. Inspiré par les excellents résultats d'un projet similaire implanté en 2020 à Beloeil et McMasterville, ce service offrira des trajets plus directs, plus fréquents et plus près des usagers pour une meilleure couverture locale du transport collectif.

Le service exo à la demande à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park remplacera trois des cinq lignes locales pour offrir encore plus d'options de déplacements locaux aux usagers, tout en gardant deux lignes d'autobus desservant les gares de Mont-Saint-Hilaire et McMasterville.

Trois possibilités sont offertes aux clients pour réserver leurs déplacements :

Via l'application exo transport à la demande (disponible sur l' App Store et Google Play). La clientèle utilisant l'application pourra également suivre en temps réel l'heure d'arrivée de la voiture et recevra une notification à son approche. En appelant au 1 833 allo exo (255-6396) durant les heures d'ouverture du service à la clientèle ; En ligne via la page exoalademande.exo.quebec.

« Nous sommes très heureux qu'exo offre ce nouveau service à Mont-Saint-Hilaire, permettant ainsi une approche encore plus flexible pour les déplacements quotidiens de nos citoyens et citoyennes. À Mont-Saint-Hilaire, nous prônons la mobilité durable et désirons mettre en place des actions concrètes pour soutenir la collectivité dans une démarche de réduction des GES. Le transport à la demande ne peut que contribuer à l'atteinte de cet objectif. N'hésitez pas à utiliser le service et à changer vos habitudes de mobilité. »

- Marc-André Guertin, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire

« Nous sommes ravis de collaborer avec exo afin d'offrir un service de transport à la demande à nos résidents. Cette initiative représente un pas important vers une mobilité plus flexible et durable, répondant aux besoins spécifiques de notre communauté et facilitant les déplacements quotidiens de tous. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus vert et plus connecté pour Otterburn Park. »

- Mélanie Villeneuve, mairesse de la ville d'Otterburn Park

« Ce nouveau déploiement de transport à la demande s'inscrit dans une vision stratégique d'optimisation de notre offre de mobilité pour répondre aux nouveaux besoins de déplacements locaux de nos usagers, et ce, en respectant le cadre financier actuel. Exo à la demande bonifie notre offre de services. Nous sommes convaincus que les citoyens de Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park seront nombreux à adopter exo à la demande pour leurs déplacements locaux, puisqu'il est parfaitement adapté à leur réalité. Nous avons hâte de vous le faire découvrir. Avec des itinéraires plus courts et plus fréquents, l'essayer, c'est l'adopter ! »

- Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive -- Mobilité, clients et partenaires, exo

Exo à la demande à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park en bref

Secteurs visés par le projet :

Le service couvrira 90 % du territoire des 2 villes.

Seuls les secteurs industriels de Mont-Saint-Hilaire et le nouveau développement immobilier à Otterburn Park ne seront pas accessibles en TAD. En effet, il s'agit d'une conversion d'un service existant, mais pas d'une nouvelle desserte.

Détails des changements :

Conversion des lignes fixes 11, 12 et 22 en service à la demande ;

Aucun changement des tracés des lignes 21 et 23 à destination des gares Mont-Saint-Hilaire et McMasterville et de la ligne 200 ;

et McMasterville et de la ligne 200 ; Desserte du Mail Montenach par exo à la demande en plus de la ligne 23.

Nombre de véhicules :

1 midibus (24 personnes maximum) ;

2 berlines (3 personnes maximum) ;

Service offert par 3 véhicules en pointe et jusqu'à 2 véhicules en hors pointe et la fin de semaine.

Comment réserver un déplacement :

Sur l'application mobile exo à la demande ;

Par téléphone au centre de relations clients d'exo (1 833 allo exo) ; Du lundi au vendredi de 6 h à 20 h 30 Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 17 h

En ligne : exoalademande.exo.quebec

Quand réserver un déplacement :

De 30 minutes à 7 jours avant son déplacement.

Titres de transport acceptés à bord :

Un titre de transport valide en zone C ;

Le paiement comptant (monnaie exacte) sera également accepté à bord.

Heures de service :

Lundi au vendredi : 5 h 30 à 20 h 30

Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 18 h 45

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

