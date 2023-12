Exo à la demande de retour pour une autre année à Terrebonne

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Exo, la Ville de Terrebonne et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sont heureux d'annoncer la reconduction du service exo à la demande pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Il s'agit d'une mesure initiée et financée par la municipalité. Les usagers pourront continuer de profiter de ce service complémentaire au réseau régulier par autobus, offrant encore plus de flexibilité pour les déplacements locaux.

Implanté depuis le 19 juillet 2022, exo à la demande à Terrebonne est un service qui offre des trajets plus directs, plus fréquents et plus près des usagers, tout en améliorant la couverture du territoire de la Ville de Terrebonne. D'ailleurs, depuis le 4 juillet dernier, le territoire desservi par exo à la demande a été agrandi pour offrir la même flexibilité dans les déplacements à un plus grand nombre de citoyens. La zone s'étend désormais du sud de l'autoroute 640 jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Elle inclut notamment le terminus Terrebonne, le cinéma Guzzo, le Vieux-Terrebonne, le parc industriel Lachenaie et les secteurs résidentiels et commerciaux de part et d'autre de la route 337.

Citations

« Exo est heureux de constater que les citoyens de Terrebonne sont de plus en plus nombreux à utiliser le service exo à la demande alors que son achalandage est en constante progression depuis son implantation. Ce service permet de répondre adéquatement aux besoins grandissants en déplacements locaux, en offrant une alternative flexible et efficace à l'autosolo pour se déplacer à l'intérieur de la ville de Terrebonne », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« La Ville de Terrebonne est fière de renouveler le projet pilote exo à la demande pour une année supplémentaire. Les citoyens de Terrebonne ont déjà adopté ce service innovant qui leur offre plus d'options pour se déplacer à l'intérieur de la ville. Nous sommes persuadés qu'encore plus de Terrebonniennes et de Terrebonniens se prévaudront de ce service efficace en 2024 », affirme Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

« L'ARTM est fière de collaborer avec exo et la Ville de Terrebonne afin d'offrir un service qui s'ajuste aux besoins de mobilité des résidentes et résidents. L'engouement pour ce service démontre la volonté des citoyennes et des citoyens à adopter des modes de transport durables », affirme Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport collectif.

Fonctionnement du service

À tout moment du lundi au vendredi de 5 h à 21 h, les clients peuvent réserver un déplacement à l'intersection la plus proche. Ils suivent ensuite l'heure d'arrivée de la voiture en temps réel et reçoivent une notification à son approche. Deux possibilités s'offrent aux clients qui souhaitent réserver leurs déplacements : via l'application mobile exo à la demande ou en appelant au 1 833 allo-exo durant les heures d'ouverture du centre de relations clients. Les clients peuvent sélectionner leur point de départ et d'arrivée à l'intérieur du territoire desservi par le service exo à la demande.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

