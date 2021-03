Exo à l'écoute : Dessinons ensemble le transport collectif de demain

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - exo lance l'initiative « exo à l'écoute », un panel de sondages et recherche constitué d'usagers du transport collectif, afin de connaître leur opinion sur plusieurs sujets liés au transport collectif dans la grande région de Montréal.

« exo à l'écoute » est l'occasion parfaite pour partager ses idées sur l'avenir du transport collectif dans la région métropolitaine. La plateforme est ouverte à toutes les personnes qui utilisent ou qui ont un intérêt pour les services d'exo. Les inscriptions sont volontaires et tous les sondages se font en ligne. Mentionnons également que la plateforme est disponible en français et en anglais.

« exo souhaite créer une communauté de clients dont on peut prendre le pouls régulièrement pour mesurer leur satisfaction et proposer des améliorations des services de façon continue; c'est ce qui a guidé la mise en place de cette initiative. », a déclaré Christine Brasseur, directrice exécutive de l'expérience client chez exo.

Pour connaître les détails quant aux modalités d'inscription ainsi qu'aux récompenses mensuelles prévues pour les participants, rendez-vous sur le site web d'exo : https://exo.quebec/fr/service-clientele/exo-a-l-ecoute

