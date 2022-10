MIRABEL, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - EXKA est fière d'annoncer que le travail rigoureux de son équipe de production et d'extraction lui permet de lancer 21 nouveaux produits qui seront distribués dans quatre (4) des plus grands marchés au Canada.

« EXKA vit une croissance sans précédent grâce au soutien et à la compétence remarquable de ses employés. Notre succès, nous le devons aussi à la contribution de nos collaborateurs de l'industrie québécoise du cannabis. Nous sommes fiers d'encourager des producteurs locaux qui nous fournissent la meilleure matière première pour produire notre gamme de produits XK » affirme Maxime Paris, le président d'EXKA.

EXKA a débuté l'année 2022 avec seulement 6 produits à la SQDC. En moins d'un an, son portfolio actif inclut 27 produits XK dans les catégories suivantes :

HUILES ET

ATOMISEURS HASH VAPES PRÉ-ROULÉS FLEURS SÉCHÉES ET MOULU XKtra CBD Haschtag Equality Double Trouble Atomic Kush CBD 1000 Haschtag Classique Miss Independent XKHaze Skunk #1 CBD 1500 Hashtag Premium Lift XKoala Kathmandu Sativa 500



XKush Happy Hour Sativa 750



Lounge Casper Haze Sativa 1000





MiXK Indica 300 : 300





Momentum Indica 450 : 450





ACDC

LES PRODUITS EXKA SONT MAINTENANT DISPONIBLES DANS LES PROVINCES SUIVANTES :

QUÉBEC - Société québécoise du cannabis

- Société québécoise du cannabis ONTARIO - Ontario Cannabis Store

- Ontario Cannabis Store ALBERTA - Alberta Gaming, Liquor, and Cannabis

- Alberta Gaming, Liquor, and Cannabis SASKATCHEWAN - Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

EXKA travaille à devenir un leadeur mondial en génétique et en extraction de cannabis.

Pour en savoir plus sur notre équipe pluridisciplinaire d'universitaires, consulter leur profil ici :

"Nos équipes internes ont effectué un travail de production phénoménale dans les dernières semaines pour atteindre les objectifs de ce lancement. De plus, nos représentants Route1 mettent de l'avant la qualité et la rigueur de nos produits lors de leurs séances d'informations auprès des dispensaires hors Québec. Nous continuons de travailler de concert avec les détaillants, les autorités provinciales et nos fournisseurs afin d'offrir des produits sécuritaires qui répondent aux attentes élevées des consommateurs."

Dominic Laflamme (directeur marketing)



À propos d'EXKA

EXKA fournit des produits et services aux marchés des sciences de la vie (pharmaceutique, OTC, santé animale, recherche) et du cannabis (producteurs autorisés, détaillants provinciaux et partenaires industriels).

SOURCE Exka Inc.

Renseignements: Dominic Laflamme, 1 (819) 210-3317, [email protected]