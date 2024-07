Exiger un prix supérieur au prix annoncé et autres infractions - Norm Auto plaide coupable

QUÉBEC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Norm Auto (9100-5371 Québec inc.) et son président, M. Dave Dufour, ont plaidé coupable, le 13 décembre 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Décret concernant l'application de règles de conduite aux commerçants d'automobiles d'occasion. L'entreprise a payé des amendes totalisant 48 300 $ et son président, 11 737 $.

L'Office leur reprochait d'avoir exigé, lors de la vente d'automobiles, un prix supérieur au prix annoncé. Des frais additionnels de 500 $ inscrits à la rubrique « Frais d'administration » ont été ajoutés au prix. L'entreprise et son président ont aussi reconnu avoir exigé des frais pour des garanties supplémentaires qui n'avaient pas été demandées par le consommateur et avoir déclaré à la Société de l'assurance automobile du Québec un kilométrage inscrit à l'odomètre supérieur à celui inscrit sur le contrat de vente et sur l'étiquette de vitre. Les infractions ont été commises entre septembre et juillet 2022.

Norm Auto est située au 1699, boulevard Guillaume-Couture, à Lévis.

Le bon prix, c'est important

Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.

Les consommateurs ayant payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours.

