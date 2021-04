Mise à niveau de l'équipement de test pour un réseau optique ultrarapide dans le laboratoire d'optophotonique du programme Optical Systems and Sensors (OSS)

OTTAWA, ON, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ : EXFO,TSX : EXF), les experts en tests, en monitoring et en analytique du secteur des communications et le Collège Algonquin d'Ottawa, le plus grand établissement polytechnique de l'Est de l'Ontario, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration dans le cadre du programme Optical Systems and Sensors (OSS) du Collège. EXFO soutiendra la mise à niveau du laboratoire d'optophotonique du programme en faisant don d'équipement de technologie de test avancé (100G), sous la forme de modules de test portables FTB.

« Cet équipement de test améliorera le travail des étudiants dans le laboratoire d'optophotonique de pointe du programme et leur permettra d'acquérir une expérience pratique inestimable dans l'exploitation et la gestion des réseaux de transport optique à 200 Gbit/s et des commutateurs optiques dans le laboratoire », a déclaré Wahab Almuhtadi, professeur et coordonnateur du programme Optical Systems and Sensors, un programme de baccalauréat conjoint du Collège Algonquin et de l'Université Carleton.

Les modules FTB 100G offrent également des applications de test riches en fonctionnalités. Celles-ci permettent de nombreux tests Ethernet de 10M à 100G et tests de protocoles de transport que les étudiants sont susceptibles d'utiliser plus tard dans des entreprises de télécommunications de pointe et qui présentent l'interface utilisateur graphique la plus conviviale du marché.

« L'innovation fait partie de l'ADN d'EXFO, et nous sommes profondément engagés à soutenir la prochaine génération d'innovateurs, notamment par l'entremise de ce partenariat avec le Collège Algonquin, a affirmé Stéphane Chabot, vice-président, tests et mesures, d'EXFO. Ce genre d'initiative profite à tout le monde : aux étudiants, au Collège et à notre propre équipe. »

« L'investissement d'EXFO concorde avec l'engagement du Collège Algonquin à offrir un apprentissage pratique par l'expérience numérique, a déclaré Claude Brulé, président et directeur général du Collège Algonquin. Grâce à la générosité de l'entreprise, nos étudiants pourront acquérir de l'expérience au moyen d'une technologie de pointe et être bien positionnés pour connaître une réussite professionnelle à long terme. »

Dans le cadre de leur engagement à l'égard de l'innovation, EXFO et le Collège Algonquin sont membres du Canada's Center of Excellence for Next Generation Networks (CENGN) (Centre d'excellence du Canada pour les réseaux de nouvelle génération), qui réunit des entreprises de différents domaines travaillant à assurer la continuité et l'expansion de l'industrie canadienne des communications.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, les fabricants d'équipements et les fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 30 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

À propos du Collège Algonquin

La mission du Collège Algonquin d'arts appliqués et de technologie est de transformer les espoirs et les rêves en réussite qui dure toute la vie. Le Collège Algonquin, un collège communautaire du secteur public de l'Ontario, y parvient en offrant un apprentissage pratique par l'expérience numérique dans plus de 185 programmes. Situé dans la vallée de l'Outaouais, le Collège Algonquin est le plus grand établissement polytechnique de l'Est de l'Ontario.

SOURCE EXFO inc.

Renseignements: Pour en savoir plus : EXFO : [email protected] ; Vance Oliver, Directeur, Relations avec les investisseurs, 418 683-0913, poste 23733, [email protected] ; Collègue Algonquin : Chris Lackner, Responsable des communications, Bureau : 613 727-4723, poste 2091, Cellulaire : 613 220-3479, [email protected]

Liens connexes

www.exfo.com