EXFO lance la première solution de test intégrée pour le dépannage des réseaux DWDM

L'Optical Wave Expert diagnostique et répare les défauts sur-le-champ afin de réduire le temps moyen de dépannage

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), société experte en matière de tests, de surveillance et d'analytique du secteur des communications, a lancé aujourd'hui l'Optical Wave Expert, le premier appareil unique intégrant la validation de la puissance du canal DWDM et les capacités de localisation des défauts d'un OTDR intelligent. Conçu pour permettre aux opérateurs de services multiples d'épargner du temps et de l'argent, l'Optical Wave Expert offre aux techniciens sur le terrain les moyens de mesurer, de diagnostiquer et de réparer les liaisons par fibre optique.

« Nous sommes ravis de lancer sur le marché un outil novateur qui permet d'optimiser les IRC de rentabilité du temps de travail et de simplifier les opérations, et qui donne aux équipes des câblodistributeurs le moyen d'exécuter efficacement le travail du premier coup. Même les techniciens sur le terrain qui ne sont pas familiers avec les réseaux DWDM deviennent des experts instantanés en diagnostic et dépannage, a déclaré Stéphane Chabot, vice-président, tests et mesures d'EXFO. L'Optical Wave Expert est facile à utiliser, compact et portable, et comble une lacune actuelle dans le marché en éliminant le recours à de multiples instruments et en isolant rapidement les problèmes pour les résoudre aussitôt. »

L'intégration des capacités de vérification de canal et d'un OTDR sur un seul appareil permet d'éviter les manipulations superflues de la fibre optique et d'améliorer l'efficacité des opérations sur le terrain. Au lieu d'un processus par essai et erreur au moyen d'une diversité d'appareils moins fiables qui augmentent les risques de désactivation de nœuds, l'Optical Wave Expert accélère le temps moyen de dépannage, la mise en service et le délai de génération de revenus.

Les techniciens peuvent désormais mesurer la puissance des canaux en temps réel grâce à une interface utilisateur graphique intuitive et un OTDR accordable. Des graphiques à barres et des tableaux sont disponibles sur un grand écran tactile et permettent de visualiser instantanément les résultats.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de surveillance et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 30 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

