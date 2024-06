MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Cette année encore, Loto-Québec poursuit sa lancée et obtient d'excellents résultats. En effet, au terme de l'exercice 2023-2024, la société d'État redistribue plus de 3 G$, soit un important dividende de 1,508 G$ au gouvernement du Québec et 1,575 G$ à des gagnants. Il s'agit de ses meilleurs résultats en près de 20 ans, hormis l'année exceptionnelle qu'elle a connue en 2022-2023.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Exercice financier 2023-2024 - Loto-Québec connaît une de ses meilleures performances en près de 20 ans (Groupe CNW/Loto-Québec) Exercice financier 2023-2024 - Loto-Québec connaît une de ses meilleures performances en près de 20 ans (Groupe CNW/Loto-Québec) Exercice financier 2023-2024 - Loto-Québec connaît une de ses meilleures performances en près de 20 ans (Groupe CNW/Loto-Québec)

« Grâce à l'excellent travail de nos équipes, nous avons réussi à atteindre notre cible budgétaire. Nous avons déployé des efforts tant pour dynamiser notre offre que pour assurer une gestion responsable et efficiente. Nous avons ainsi conservé notre ratio des charges totales sur les produits au niveau souhaité », mentionne Jean-François Bergeron.

« Nous sommes très fiers du renouvellement de notre certification internationale en jeu responsable, soit le niveau 4 de la World Lottery Association, la plus haute certification du genre. Elle démontre que la commercialisation responsable est au cœur de toutes nos activités. »

« Plusieurs réalisations importantes ont ponctué la dernière année. Nous avons d'ailleurs annoncé une excellente nouvelle, soit la construction d'un hôtel sur le site du Casino de Montréal. À terme, ce projet majeur renforcera la position du Casino parmi les meilleures destinations de divertissement en Amérique du Nord. »

FAITS SAILLANTS EN CHIFFRES

Les résultats obtenus sont les quatrièmes plus élevés de l'histoire de Loto-Québec, et ce, malgré le contexte économique. Les équipes ont continué à dynamiser l'offre pour qu'elle réponde toujours aux attentes de la clientèle, tout en veillant à maximiser l'efficacité des opérations et en assurant une commercialisation responsable, qui demeure une priorité pour l'organisation.

Produits par secteur

AUTRES CONTRIBUTIONS À LA COLLECTIVITÉ QUÉBÉCOISE

396 M$ Masse salariale de près de 5 000 employé•es 337 M$ Commissions à près de 10 000 partenaires des réseaux

de vente 315 M$ Achats auprès de quelque 1 000 entreprises faisant des affaires au Québec 35 M$ Contributions directes à la prévention du jeu problématique 14 M$ Contributions à plus de 500 organismes sans

but lucratif 13 M$ Contributions en commandites, notamment aux 54 événements des Rendez-vous Loto-Québec

Le rapport annuel 2023-2024 [PDF - 7,8 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec. La version anglaise le sera ultérieurement.

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec