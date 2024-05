Exercice financier 2023-2024 d'Investissement Québec : Une année historique pour le Québec sur l'échiquier mondial

Les résultats d'Investissement Québec International en matière d'attraction d'investissements étrangers et d'accompagnement à l'exportation fracassent de nouveaux records

Plus de 13 G$ de nouveaux investissements directs étrangers

Plus de 4 000 accompagnements à l'exportation d'entreprises québécoises, pour plus de 5 G$ de ventes sur les marchés hors Québec

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Investissement Québec dévoile aujourd'hui des résultats sans précédent pour l'exercice 2023-2024, en matière d'accompagnement à l'exportation et d'attraction d'investissements directs étrangers en sol québécois : des résultats cinq fois plus élevés que ceux enregistrés en 2019, avant la création d'Investissement Québec International.

« L'attractivité du Québec ne fait aucun doute, mais il faut surtout souligner les efforts significatifs de nos équipes pour faire valoir les talents et le savoir-faire du Québec à l'international. Les résultats du dernier exercice atteignent un sommet et nous pouvons tous être fiers. Le gouvernement du Québec nous avait donné des cibles ambitieuses en 2019, et nous y sommes parvenus », affirme Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Nous nous efforçons d'être stratégiques et pertinents dans nos démarches pour répondre aux besoins changeants des entreprises que nous accompagnons sur les différents marchés hors Québec. En parallèle, nous travaillons à identifier les cibles les plus favorables en fonction des secteurs prioritaires de notre économie, notamment en lien avec des projets structurants comme le développement des zones d'innovation ou la mise en œuvre de la filière batterie. Les résultats historiques que nous annonçons aujourd'hui témoignent de notre capacité à livrer des résultats et nous continuerons de nous mobiliser pour propulser les activités d'internationalisation des entreprises québécoises et favoriser des investissements directs étrangers porteurs et déterminants pour le développement du Québec », ajoute Mme Ngo.

« Les chiffres records d'investissements témoignent de l'attractivité du Québec et de l'impulsion que notre gouvernement a donnée à l'économie. Je veux féliciter l'équipe d'Investissement Québec International pour ses efforts », soutient Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le savoir-faire québécois attire l'attention des acheteurs internationaux

Au cours de l'exercice financier du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les experts à l'exportation d'Investissement Québec International ont appuyé les entreprises québécoises dans leurs démarches d'internationalisation et de commercialisation sur la scène mondiale. Les équipes ont déployé 4 055 accompagnements d'entreprises souhaitant étendre leurs marchés hors Québec, avec l'appui des délégations du Québec à l'étranger.

Le soutien apporté aux exportateurs québécois cette année leur a permis de générer 5,1 milliards de dollars de ventes sur les marchés étrangers durant l'exercice terminé le 31 mars 2024, comparativement à 1,01 milliard de dollars pour l'exercice 2018-2019.

Autres faits saillants :

59 % des résultats de ventes fermes ont été réalisés sur le territoire des États-Unis, 31 % en Europe , en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, et 10 % ailleurs au Canada , des proportions identiques aux résultats de l'année précédente. Ainsi, 2,1 milliards de dollars de ventes fermes ont été réalisés hors du marché des États-Unis.

, en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, et 10 % ailleurs au , des proportions identiques aux résultats de l'année précédente. Ainsi, 2,1 milliards de dollars de ventes fermes ont été réalisés hors du marché des États-Unis. Pour faire la promotion des exportateurs québécois à l'étranger et les mettre en relation avec des clients et des partenaires d'affaires, Investissement Québec International, avec les équipes économiques dans le réseau du Québec à l'étranger, a organisé 9 335 rencontres d'affaires entre des entrepreneurs québécois et des acheteurs ou partenaires d'affaires étrangers au cours de l'exercice.

Les investissements étrangers atteignent un sommet

Par ailleurs, toujours entre avril 2023 et mars 2024, les activités de prospection d'investissements directs étrangers et d'accompagnement de filiales de sociétés étrangères ont permis de concrétiser 109 projets, et de générer un total de 13,1 milliards de dollars d'investissements sur le territoire québécois, comparativement à 2,3 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019.

Bien que les investissements liés à l'implantation de la filière batterie en sol québécois, ainsi que ceux dans le secteur des ressources naturelles, représentent une part significative de l'ensemble des activités de prospection réalisées au cours de l'exercice financier, les résultats des autres secteurs stratégiques sont comparables à la moyenne des résultats obtenus au cours des cinq dernières années.

D'autre part, plusieurs projets ont vu le jour dans des secteurs stratégiques et dans les zones d'innovation désignées. 1,6 milliard de dollars ont été investis dans la Zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, 47 millions de dollars à la Zone d'innovation dédiée à l'expertise en microélectronique, Technum Québec et 46 millions de dollars dans la Zone d'innovation en sciences quantiques, Distriq.

La valeur des réinvestissements des filiales de sociétés étrangères totalise quant à elle 2,1 milliards de dollars.

Autres faits saillants :

Les projets annoncés par les entreprises étrangères au cours du dernier exercice proviennent de 27 pays, dont 55 % des dollars investis proviennent de l' Europe , 29 % des Amériques et 16 % de l'Asie.

, 29 % des Amériques et 16 % de l'Asie. 800 filiales de sociétés étrangères ont été accompagnées dans leurs démarches pour s'ancrer davantage au Québec;

Des 54 projets de réinvestissement de filiales de sociétés étrangères qui se sont concrétisés en 2023-2024, dans 33 % des cas, le Québec était en concurrence avec d'autres filiales du même groupe, situées à l'extérieur du Québec. De même, 46 % des 52 projets de nouvelles implantations en sol québécois par des sociétés qui n'y étaient pas encore établies étaient en concurrence directe avec d'autres villes canadiennes à l'extérieur du Québec, d'autres États ou pays.

1 880 sociétés étrangères ciblées ou recommandées pour leur intérêt potentiel à l'égard de l'offre du Québec ont été rencontrées.

« Ces résultats remarquables pour faire rayonner le Québec hors de nos frontières ne seraient possibles sans tous les efforts effectués pour bonifier et structurer notre écosystème pour répondre aux besoins des secteurs stratégiques. Nos experts collaborent continuellement avec nos partenaires gouvernementaux, les différentes organisations dédiées à l'attraction des investissements directs étrangers et le réseau des organismes régionaux et de promotion des exportations (ORPEX). À cela s'ajoute la dynamique essentielle avec les agences régionales de prospection des investissements étrangers et avec celles du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du réseau des représentations du Québec à l'étranger, et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Maintenir cette cohésion est un travail nécessitant une ardeur au travail dont font preuve tous les jours nos collègues afin de faire rayonner le Québec auprès des investisseurs étrangers, et les expertises québécoises sur la scène internationale. Après plus de cinq ans, je peux réaffirmer la même fierté pour cette détermination qui se traduit par des résultats exceptionnels », soutient Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« L'accompagnement offert par nos experts auprès des entreprises qui souhaitent s'ouvrir aux marchés hors Québec et internationaux a une réelle valeur ajoutée : de l'évaluation du potentiel d'exportation, à l'organisation de rencontres avec des acheteurs, en passant par la préparation, l'accompagnement et le repérage d'opportunités d'affaires, le support d'Investissement Québec International, conjugué à celui de ses partenaires, couvre toutes les étapes d'une démarche d'internationalisation et nos entreprises y trouvent leur compte », souligne Marie-Ève Jean, vice-présidente, Exportations d'Investissement Québec.

« En complémentarité, le soutien offert aux investisseurs étrangers n'est pas en reste : notre appui qui s'apparente à celui d'un concierge d'hôtel s'ajuste continuellement pour répondre aux besoins changeants des filiales et des entreprises étrangères qui souhaitent s'installer à long terme sur notre territoire. Cet accompagnement unique et agile est crucial pour renforcer nos écosystèmes d'affaires et permettre que chacun des projets favorise des retombées économiques positives et concrètes pour les entreprises locales et régionales », ajoute Daniel Silverman, vice-président, Investissements directs étrangers d'Investissement Québec.

Un prix international : meilleure agence au Canada et aux États-Unis

Tout récemment, l'équipe d'Investissement Québec International a reçu le prix de Best Agency in USA and Canada décerné par le Annual Investment Meeting (AIM). En parallèle du AIM Congress 2024, les AIM Investment Awards ont célébré les meilleurs projets d'investissements directs étrangers à l'échelle mondiale. Cet événement prestigieux récompense les agences de promotion des investissements (API) pour leur rôle dans l'attraction d'investissements stratégiques et leur contribution positive à leurs économies.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Renseignements: Catherine Salvail, Conseillère, médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, [email protected]