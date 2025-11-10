Excavation Uni-Val de Montréal perd son autorisation de contracter et est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) révoque l'autorisation de contracter d'Excavation Uni-Val, jugeant que l'entreprise ne respecte pas les standards d'intégrité attendus dans le secteur public. Spécialisée en excavation, nivellement et génie civil, l'entreprise montréalaise est inscrite pour cinq ans au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).

Cette décision, rendue le 26 septembre dernier, repose sur le fait qu'Excavation Uni-Val, son dirigeant unique, Luciano Mentone, et deux autres entreprises dont ce dernier est actionnaire et administrateur ont, de manière répétée, contourné ou tenté de contourner la loi dans le cadre de leurs activités, en violation de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Pendant les cinq prochaines années, Excavation Uni-Val ne pourra ni soumissionner pour un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public.

