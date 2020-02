Excalibur Data Systems et AlertOps annoncent un partenariat pour aider leur clientèle à réagir plus rapidement lors d'incidents majeurs et à automatiser leurs opérations

PITTSBURGH, 6 février 2020 /CNW/ - Excalibur Data Systems, un pionnier en solutions de gestion des services de l'entreprise et des services TI, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec AlertOps, la plus importante plate-forme d'intervention et de gestion d'incidents majeurs pour les équipes des opérations TI, de SRE ainsi que de développement et d'exploitation, afin de procurer aux clients des expériences positives en matière de services ininterrompus. Ce partenariat permettra aux équipes de gérer des incidents critiques et de protéger des services indispensables.

« Nous sommes ravis d'accueillir Excalibur Data Systems en tant que partenaire platine AlertOps », déclare Chella Jamburajan, fondateur d'AlertOps. « Excalibur et AlertOps se consacrent de manière égale à assurer la réussite de leurs clients; Excalibur jouit désormais d'une posture unique pour être un chef de file qui aide sa clientèle à gérer les incidents majeurs afin de permettre le maintien de services indispensables. »

Une entrevue récente menée par ITIC rapporte que pour 33 % des entreprises, une seule heure de panne coûte à leur organisation entre 1 million $ et 5 millions $.

AlertOps fournit des fonctionnalités révolutionnaires qui sont à la hauteur des plus grands défis en matière de communication auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Ce nouveau partenariat aidera les clients à améliorer de façon frappante l'efficacité de leurs opérations. Par exemple, 80 % des sociétés utilisent encore de nos jours des feuilles de calcul pour répertorier les appels de service. AlertOps peut facilement automatiser cet aspect aussi, libérant les équipes pour qu'elles puissent accomplir plus de travail.

« Nous sommes impatients de collaborer avec AlertOps en vue de nos projets tout en continuant à offrir les meilleures solutions qui soient à notre précieuse clientèle », affirme Mike Fuson, vice-président d'Excalibur Data Systems.

En tant que partenaire autorisé Cherwell de premier plan, Excalibur Data Systems cumule une vaste expérience dans les secteurs verticaux et un succès éprouvé dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. L'entreprise a très hâte de travailler avec AlertOps pour multiplier les réussites.

À propos d'Excalibur Data Systems : Menant ses activités depuis 1998, Excalibur Data Systems est un intégrateur qui se spécialise dans les solutions ITSM et ESM. La société a de l'expérience dans l'implantation de pratiquement toutes les composantes verticales et s'appuie sur celle-ci pour prendre en charge chaque engagement, comme le démontre son succès avéré partout en Amérique du Nord. À titre de dépositaire autorisé Cherwell, elle offre l'ensemble des services élargis, englobant tant l'octroi de licences pour la gamme de produits Cherwell que l'implantation de ceux-ci.

À propos d'AlertOps :

Les plus importantes organisations de la planète choisissent AlertOps pour résoudre leurs problèmes les plus complexes sur les plans de la collaboration et de la communication en temps réel afin de protéger les services essentiels aux affaires et d'assurer de manière continue des expériences positives à leurs clients. Pour en apprendre plus, visitez le www.alertops.com.

Tabitha Ishman

Excalibur Data Systems

(724) 387-1331

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083283/Excalibur_Data_Systems_Logo.jpg

SOURCE Excalibur Data Systems

Liens connexes

https://www.excaliburdata.com