PITTSBURGH, 6 janvier 2021 /CNW/ - Excalibur Data Systems (« Excalibur »), a annoncé aujourd'hui son offre de services gérés de Cherwell Software. Les services gérés de Cherwell d'Excalibur sont conçus pour traiter des activités administratives quotidiennes avec vos plateformes CSM et CAM Cherwell. Le service est idéal pour toute organisation qui cherche une façon rentable de gérer sa plateforme de gestion de services Cherwell.

Excalibur Data Systems est un partenaire de longue date de Cherwell Software. Excalibur offre une vaste gamme de services liés à Cherwell, y compris les licences, les mises en œuvre, la formation et désormais les services gérés.

« Nos clients ont exprimé le désir d'obtenir un service géré qui veillerait à augmenter ou à assumer l'administration quotidienne de leur plateforme Cherwell. Notre objectif est d'offrir un service qui non seulement répondra aux besoins de nos clients, mais qui fournira l'approche de gestion la plus rentable au quotidien. J'ai l'impression que nous y sommes parvenus, très bien même, et ce grâce aux plans de services gérés que nous proposons », a déclaré Robert Goguen, spécialiste principal en architecture de solutions et consultant chez Excalibur Data Systems.

Excalibur Data Systems se réjouit de partager deux plans associés à ce service, les plans Camelot et Avalon. Nous sommes fiers d'offrir désormais des services administratifs pour les produits de gestion des services informatiques (CSM) et de gestion des actifs informatiques (CAM) de Cherwell. Le service comporte des avantages comme la gestion du catalogue de service à la clientèle et des accords sur les niveaux de service (ANS), la gestion de la sécurité des utilisateurs et des groupes, la création de tableaux de bord et de rapports. Notre équipe des services gérés assurera également la liaison entre votre organisation et Cherwell Support. Nous offrons également une formation à distance en ligne qui peut être utilisée dans le cadre du modèle de durabilité d'une organisation ou des séances de formation en profondeur pour les administrateurs ou les utilisateurs finaux.

Pour en savoir plus sur notre offre de services gérés ou pour demander une démonstration et une tarification, visitez notre site Web ici.

À propos d'Excalibur Data Systems : Excalibur Data Systems est une société d'experts-conseils de pointe qui guide les organisations tout au long de leur cheminement vers la transformation numérique. En tirant parti des meilleures technologies de gestion des services d'entreprise, nous aidons à créer des solutions de prochaine génération pour optimiser et automatiser les organisations et les biens de TI en offrant des solutions attrayantes à vos clients. Suivez-nous sur LinkedIn.

Tabitha Ishman

Excalibur Data Systems

724-536-1970

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083283/Excalibur_Data_Systems_Logo.jpg

SOURCE Excalibur Data Systems

Liens connexes

https://www.excaliburdata.com