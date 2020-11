PITTSBURGH, le 17 novembre 2020 /CNW/ - Excalibur Data Systems, un pionnier des solutions de gestion des services de technologie de l'information (GSTI) et de gestion des systèmes d'entreprise (GSE), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Halo Service Solutions. Ce partenariat permettra d'offrir une solution logicielle unique et inclusive de GSTI (HaloITSM) aux clients qui cherchent à simplifier le cycle de vie complet de leurs incidents, de la création du billet à la résolution des problèmes.

Excalibur travaille avec des clients depuis 1998 pour créer des solutions de prochaine génération afin d'optimiser et d'automatiser les organisations et les biens de TI en offrant des solutions attrayantes. En tant qu'innovateur dans le domaine de la GSTI et de la GSE, l'équipe d'experts d'Excalibur est enthousiaste à l'idée de travailler avec la plateforme de pointe HaloITSM.

« Excalibur Data Systems est enthousiaste à l'idée d'offrir une nouvelle plateforme de GSTI novatrice à ses clients en Amérique du Nord », a déclaré Mike Fuson, vice-président d'Excalibur Data Systems. Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe de Halo Service Solutions pour aider à appliquer les pratiques exemplaires en matière de gestion des services à tous les clients, peu importe leur taille ou le niveau de maturité de leur processus. »

« Halo Service Solutions est enthousiaste à l'idée de prendre de l'expansion sur le marché nord-américain en partenariat avec l'équipe d'experts d'Excalibur », a déclaré Paul Hamilton, directeur général de Halo Service Solutions. « Nous avons hâte de partager nos vastes connaissances de la plateforme HaloITSM avec Excalibur et de travailler en étroite collaboration pour offrir de nouveaux niveaux d'efficacité, d'innovation de service et d'automatisation des processus à tous les clients. »

La plateforme HaloITSM comprend un ensemble complet de fonctions alignées sur les flux de travail des meilleures pratiques. De plus, HaloITSM possède d'importantes intégrations avec diverses applications tierces pour répondre aux besoins de bout en bout des clients.

À propos d'Excalibur Data Systems : Excalibur Data Systems est une société d'experts-conseils de pointe qui guide les organisations tout au long de leur cheminement vers la transformation numérique. En tirant parti des meilleures technologies de gestion des services d'entreprise, nous aidons à créer des solutions de prochaine génération pour optimiser et automatiser les organisations et les biens de TI en offrant des solutions attrayantes à vos clients. Visitez notre site Web pour en savoir plus sur nos partenariats stratégiques : www.excaliburdata.com

À propos d'HaloITSM : Halo Service Solutions est une entreprise privée de logiciels qui fournit des logiciels de centre d'assistance pouvant être installés sur place ou dans le nuage. Grâce aux pratiques exemplaires intégrées de l'Information Technology Infrastructure Library (ITIL), on compte sur HaloITSM dans plus de 40 pays pour fournir une plateforme, non seulement pour les équipes de TI, mais aussi pour l'utilisation dans de nombreux services. HaloITSM est une plateforme de pointe, améliorée par une configuration et un développement personnalisés offerts par notre équipe expérimentée pour répondre aux besoins des clients. Visitez le www.haloitsm.com pour en apprendre plus.

Tabitha Ishman

Excalibur Data Systems

724-387-1331

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083283/Excalibur_Data_Systems_Logo.jpg

SOURCE Excalibur Data Systems

Liens connexes

https://www.excaliburdata.com