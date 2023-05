Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Havre-Saint-Pierre

SAGUENAY, QC, le 15 mai 2023 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Havre-Saint-Pierre et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. Il sera également possible d'effectuer un renouvellement, un remplacement ou toute autre opération relative au permis de conduire. De plus, il sera possible d'offrir le service d'authentification gouvernemental (SAG) qui permet par la suite de créer un compte SAAQclic.

L'unité mobile sera sur place selon l'horaire suivant si la demande le justifie :

Dates : Mardi 16 mai 2023

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30





Mercredi 17 mai 2024

De 8 h 30 à 12 h



Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb

1168, rue de l'Escale

Havre-Saint-Pierre (Québec)



Afin d'assurer un meilleur service, la SAAQ invite la population à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi.

Notez qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais de 24 $ s'appliqueront.

Par ailleurs, il est aussi possible d'obtenir, sur rendez-vous uniquement, les services liés à l'évaluation des conducteurs (examens théorique et pratique) au Centre de services de Sept-Îles, situé au 280, avenue Arnaud.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541