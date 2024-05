Examen de l'Ordre : la FIQ félicite les nouvelles infirmières pour leur succès

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ applaudit la réussite des CEPI à l'examen d'admission de mars 2024. « Nous sommes heureuses de compter 1702 infirmières de plus dans la profession et, espérons-le, au sein du réseau public de santé au Québec », affirme Julie Bouchard. L'OIIQ a apporté des ajustements à la correction de son examen selon les recommandations du commissaire à l'admission aux professions, ce qui a probablement grandement contribué à augmenter le taux de réussite depuis le dernier examen, où il était de 63 %. D'autres mesures d'accompagnement ont aussi été mises en place pour faciliter la préparation des candidates. Ces mesures avaient été recommandés par la FIQ dans son avis destiné à l'enquête du commissaire à l'admission aux professions. La FIQ est satisfaite d'apprendre que ces mesures et ajustements demeureront.

« Nous félicitons chaleureusement les CEPI pour leur excellente réussite à l'examen d'admission de l'OIIQ. Maintenant, nous invitons les établissements de santé à mettre en place toutes les conditions nécessaires à la réussite de toutes les CEPI lors des prochaines séances d'examen d'admission », de souligner Julie Bouchard, présidente de la FIQ. L'excellent taux de réussite au dernier examen montre la pertinence de l'examen d'admission de l'OIIQ lorsque correctement corrigé et accompagné de soutien à la préparation. La FIQ est convaincue que l'examen québécois doit demeurer. Les faits démontrent que l'OIIQ n'a nul besoin de recourir à un examen américain comme le NCLEX.

Les établissements de santé devront d'autant plus s'assurer du respect des conditions de préparation nécessaires à leur réussite.

Octroyer les congés préparatoires prévus aux conventions collectives locales; Réduire significativement le nombre d'heures supplémentaires des CEPI et éliminer leurs heures supplémentaires obligatoires; Fournir en tout temps aux CEPI une supervision infirmière, comme le prévoit le règlement; Offrir des ateliers de préparation à l'examen.

La FIQ continue d'encourager les CEPI à réclamer ces conditions, auxquelles elles ont droit. Elle restera vigilante pour s'assurer que l'employeur respecte ces conditions de préparation.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patientes et du réseau public de santé.

